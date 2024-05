A tudósok idegen DNS-t találtak egy meteoritban: itt a bizonyíték a földönkívüliek létezésére?

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, az univerzum benépesítésének egyik formája lehet az, ha az idegen létformák a meteoritok segítségével jutnának el az univerzum egyik végéből a másikba. Ehhez csupán arra van szükség, hogy olyan baktériumok és életformák tapadjanak az űrsziklákhoz, amelyek képesek túlélni az extrém szélsőséges helyzeteket is. A japán Hokkaido Egyetem kutatói most ezt az elméletet tesztelik, miután a DNS-tesztjük 5 komponenst is talált egy meteoriton, amelynek segítségével bizonyíthatnák, hogy van-e élet más bolygókon.

Egy üstökösben találhatjuk meg a választ rá, hogy léteznek-e űrlények /Fotó: X

A DailyStar számolt be a tudósok céljáról, mint írták, az aszteroidát cseppfolyósították, és a meteoritpor különböző kémiai vegyületeit vizsgálják. 5 komponenst találtak már rajta, ezek az adenin, guanin, citozin, timin, és az uracil. A kutatók szerint nagyon közel vannak ahhoz, hogy bizonyíthassák az idegen élet nyomait az űrben.

Daniel Glavin, a NASA Goddard Űrrepülési Központjának munkatársa nyilatkozott a lapnak a kutatás részleteiről:

Elkészítettük a DNS- és az RNS-teszteket is a vegyületen, és a földi élethez szükséges összes nukleobázist megtaláltuk benne. Ezek jelen vannak a meteoritokban

– kutatótársától Yasuhiro Oba geokémikus vette át a szót –