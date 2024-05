Megállíthatatlan: Szent István-bazilika méretű aszteroida közeledik

Az ember csak kapkodja a fejét, annyi nagyméretű aszteroida halad el a Földünk mellett, különösen most, májusban! Megírtuk, május 13-án egy 76, május 14-én egy 107, május 20-án, pünkösdhétfőn pedig egy 82 méteres aszteroida haladt el a Földünk mellett. Május 20-án pedig nem is egy, de mindjárt két gigantikus aszteroida, egy 183 méteres, meg egy 235 méteres objektum is elhaladt a kék bolygó mellett. Aki pedig azt hitte, hogy a május 29-ei 149 méteres aszteroida volt az idei tavasz utolsó űrbéli „gigasziklája”, az téved! Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatala újabb, méretes objektumot jelentett be.

A 2008 XH azonosítójú, 98 méteres aszteroida május 31-én halad majd el a Föld mellett, mintegy 5,29 millió kilométerre/Képünk illusztráció

A NASA tájékoztatása szerint május 31-én egy 98 méteres aszteroida húz majd el a Föld mellett. A 2008 XH azonosítójú objektum méretét jól érzékelteti, hogy becslések szerint közel akkora, mint a Budapesten található, 98 méter magas Szent István-bazilika! Az 5,29 millió kilométerre elhaladó objektum földi léptékben mérve távolinak tűnhet, a világűrben más a helyzet. Példának okáért a Nap 150 millió kilométere található a bolygónktól, azaz 28-szor távolabb, mint a május 31-én a Föld mellett elhaladó 2008 XH azonosítójú aszteroida.