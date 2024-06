Fürdőruhát, naptejet előkészíteni: ekkor érkezik az igazi nyár

Június 1-jén megkezdődött a meteorológiai nyár, ám az idő pont olyan, mintha a nyarat elfelejtették volna értesíteni arról, hogy elérkezett az ideje. Te szeretnéd megtudni, mikor érkezik meg végre a nyári meleg? Görgess tovább és mutatjuk!

Szerdától végre élvezhetjük a nyarat (Fotó: Vasvári Tamás / MTI)

Az emberek túlnyomó többsége még hosszúnadrágban és zárt cipőben flangál, de az sem ritka, hogy kabátban és esernyővel a kezükben sietnek munkába. Az időjárás az elmúlt időszakban igen szeszélyes arcát mutatja, ugyanis egymást érik a heves zivatarok, de ha épp nem esik, akkor sem tudja az ember, hogyan is öltözzön fel, ugyanis, ha felhős az ég, meg lehet fagyni, ha viszont kisüt a nap, nem győzzük levenni a rétegeket. Szerencsére úgy tűnik, véget ér a szenvedés, szerdától ugyanis megérkezik a nyár, ráadásul napról napra egyre jobb időre lehet számítani.

30 fok feletti hőmérséklettel robbanhat be az idei nyár (Fotó: Mészáros János / MTI)

Itt az ideje megtervezni a hétvégi programot, ugyanis a hét második felétől fokozatosan melegszik az idő a koponyeg.hu prognózisa szerint. Szerdától már 28-30 fokot mutathatnak a hőmérők, a hétvégén pedig szintén 30 fok közelében, vagy esetleg fölötte lesz a csúcshőmérséklet, így aki a jó időre várt, most bizony megkapja. Az egyre fokozódó napsütésnek hála a hazai vizeink is melegszenek, így nyugodt szívvel csobbanhatunk egyet a már most 20-23 fokos Balatonban vagy épp a hasonló hőmérsékletű Velencei-tóban. Persze nem árt az óvatosság: a magas uv sugárzás miatt érdemes 11 és 15 óra között árnyékba vonulni, minél magasabb faktorszámú naptejet használni, szükség esetén kalapot és UV-védelmet kínáló ruhát viselni. Persze a strandolás nem csak az UV-sugárzás miatt lehet veszélyes, így érdemes betartani a strandolás fő szabályait. Nincs más hátra, mint elővenni és beszerezni a nyár legfontosabb kellékeit, behűteni a kedvenc italokat, betárazni a jégkockát és indulhat a nyár, amit annyira vártunk már!