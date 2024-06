Hova tervezik az utazásukat a magyarok? A Metropol olvasói leginkább ide vágynak

Június hónappal kezdődik a nyári szezon és mindenki készül már a nyaralásra. Sokan utaznak az egész családdal, van aki a barátaival tölt pár napot. Azok, akik már fejben tervezik a nyarat, katalógusokat gyűjtenek, akciós ajánlatokat keresnek, egy szóval készülnek a nyaralásra. Mi is megkérdeztük olvasóinkat hol tervezik a nyaralásukat? Belföldön vagy külföldön?

Sokan a belföldi kikapcsolódásra esküsznek Fotó: Studio Romantic

A válaszokból az derült ki, hogy sokan nem utaznak idén, hanem inkább a barátaikkal töltik a nyarat és főleg itthon. Akik még nem tudják hova is akarnak menni vagy nyáron dolgoznak, azok főleg poénos válaszokkal szórakoztatták a Metropolt.

Margit azt írja:

A Maldív szigetek helyett a Maradj szigetekre utazok idén!

De Tamás is viccelődött: " Az Árok parthoz megyek a Járda-szigetekre."Erik csak egy helyre utazik: "Erkélylandra szoktam kizarándokolni. Igazán költségkímélő."

Irén például csendes helyre szokott utazni egy csodás folyó közelében, a Tiszánál.

"Gombász társasággal megyünk Kelet-Mecsekbe. Már alig várom."– írja Ivett aki a Kisújbányára megy a gyerekeivel és a párjával

Dóra régen nem nyaralt és idén a Balatonra tervezi a családi pihenést.

Gyermekkoromban sokszor voltunk a Balcsin. Nagyon jó volt, imádtuk a nagy hullámokat."

- írja nosztalgiával.

Katalin írására többen is reagáltak, aki lakóautót bérelne egy sofőrrel és mindenhova elmenne és ha lehet megállna azoknál a helyeknél, amelyeket kihagyott az életében. Botond jelentkezett azonnal hogy ő vállalná a sofőr szerepét. A Járda-szigetek és az Árokpart most sem maradt ki a vicces válaszok közül. Zoltán csak belföldre utazik el és közben még horgászat sem marad ki a nyaralásából. Katalin Boldogasszonyfát és Balatont említette, ahol házuk is van.

A kertben a diófa alatt jó levegőn! Ugyan már nyugdíjas vagyok, de nekem ez a nyaralás.

– írta János, aki imád olvasni

Anita sok helyre megy nyáron a családdal:

"Három nap Balatonra megyünk és négy napot Olaszországban töltünk."

Editék több éve tervezik hogy messzire elutaznak, de beteg lett, ezért marad az itthoni nyaralás:

Állapotom sajnos nem teszi lehetővé, hogy elutazzak, így marad az itthoni wellness. Számos helyen voltunk már és van már kedvenc pihenő helyünk is. Kell az a pár nap kimozdulás és pihenés.

Krisztináék Németországban élnek, így mennek külföldre és belföldre is. Le is írja mik a tervei ezen a nyáron: "Budapestre a Forma 1 idején jövünk, Bécsbe is és Olaszországba is befizettünk."

Jánosék imádják a természetet és ilyenkor egyszerű és természetközeli kalandot terveznek a gyerekekkel.

Mindenféle zsíros kenyér és sátorozás. Ez elég egy hétre és nem kell a milliós nyaralásra gondolni, mert ezt élvezi nálunk mindenki a legjobban.

Tiborék meg körbetekerik a Balatont.