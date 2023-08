Nagy szerencsét hoz a nyár vége ennek a 3 csillagjegynek

Mindig légy pozitív, így könnyeben utolér a szerencse is. Hamarosan búcsút inthetünk a nyárnak, de szerencsére ennek a három csillagjegynek még hatalmas szerencsét tartogat a sokak által legkedvesebbnek tartott évszak. Te közéjük tartozol?

Nyilas

Egyelőre elég döcögősnek tűnnek a dolgaid, akár kételyek is gyötörhetnek, esetleg azt is érezheted, hogy most éppen semmere sem tart az életed. Nyár végén viszont fordul a kocka, magabiztosabb leszel, és végre tisztán látod a céljaidat. Ezúttal veszed a bátorságot, hogy tegyél is értük: és ez szinte azonnal meghozza gyümölcsét. Hirtelen változik meg körülötted minden, még meglepődni sem lesz időd. Hallgass a megérzéseidre, és akkor megállíthatatlan leszel ősszel.

Bak

Saját magadat is megleped, olyan dolgokra mondasz igent a nyár végén, amik ellen az elmúlt hónapokban még tiltakoztál volna. Tele leszel energiával, önbizalmad megnő, nem a múltban keresed a dolgokra a megoldást, hanem inkább a jelenben munkálkodsz egy jobb jövő reményében. Sokat figyelsz befelé, és könnyebben észreveszed a jeleket. Így olyan lehetőség hullhat az öledbe, amiről évek óta csak álmodozni mertél! Könnyen lehet, hogy most kopogtat be az életedbe a szerelem is.

Halak

Rengeteget foglalkozol a külsőddel, és az otthonod szépítésével, megérkeztél végre önmagadba. Minden percét élvezed ezeknek a tevékenységeknek. Eltűnnek a kétségeid, vonzónak és szerethetőnek érzed magad. Ezt bizony a külvilág is észreveszi, kisugárzó vagy. Szerelmi életed kapcsán kimondottan szerencsés leszel a nyár végén. Ha a kapcsolatodban problémák merültek fel, megoldódnak, ha pedig egyedülálló vagy, akkor egyre több randira számíthatsz, és könnyen lehet, hogy megtalálod a lelki társadat - írja a Ripost.