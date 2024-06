Durva videó került elő az újpesti baloldalról

A videóban a Fidesz aktivistája észreveszi, hogy valaki - nyilván a DK aktivisták - nem sokkal előbb egy kiadó nélküli, gyalázkodó matricát ragasztottak Wintermantel Zsolt polgármester plakátjára. Nekiáll megtisztítani a plakátot. Ekkor a sötétből hirtelen előbukkan Bedő Kata, Újpest kultúráért felelős DK-s alpolgármestere, aki számonkéri rajta, hogy miért szedi le Wintermantel plakátjáról az általuk odaragasztott mocskolódó matricát. Rendőrrel fenyegetőzik, telefonál és megjelenik a DK-kommandó, Szécsi Péter Pál önkormányzati képviselő vezetésével.

Így esett egymásnak az újpesti baloldal

Mint korábban megírtuk, durván elfajult a baloldali kampány Újpesten, a városvezetés valódi fejéről, a DK-s Trippon Norbertről kerültek napvilágra olyan információk, amelyek szerint az alpolgármester az önkormányzat pénzén újíttatta fel felesége nevén lévő ingatlanát. Ráadásul, az „elvégzett” munkákról fiktív számlákat kapott, legalábbis erről beszélt a hatóságnak az érintett számlagyár vezetője. Baloldali körökből kiszivárgott információk szerint az ügy kirobbantása mögött az a háttérbe tolt Déri Tibor baloldali polgármester állhat, aki helyett valójában Gyurcsány helytartója, Trippon irányította a ciklus felétől a kerületet.

Így cserélődött a háttérben Újpest vezetése

Információink szerint ki nem mondott tény, hogy Dérit zűrös lakásvásárlási ügyével vették rá korábban, hogy ne induljon a 2024-es önkormányzati választáson, illetve, hogy polgármesterként pusztán aláíró szerepkörre váltson. A kerület irányítását a baloldali szóbeszéd szerint Tripponnak kellett átadnia a gyakorlatban. Állítólag lehetett valami más kényszerítés is, sejthetően zsarolás, mert Déri Tibor azóta is érzékelteti, hogy neki nagyon nem tetszik ez a helyzet. Ráadásul Déri a meglepetés erejével feltűnt a fővárosi lista befutó, ötödik helyén, és egyéni körzetben is elindul az újpesti helyhatósági választáson. Érdekesség továbbá, hogy Trippon házfelújítási botránya a Telexen „robbant”, a napokban pedig Nagy Dávid, a Kétfarkú Kutyapárt jelöltje indított éles támadást Trippon ellen. Állítólag Déri és Nagy jó kapcsolatot ápol, feltehetően kettőjük közös akciója lehet a Trippon elleni belső támadás.