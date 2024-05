Vesztegetés miatt tett feljelentést Budai Gyula a Trippon-ügyben

Budai Gyula feljelentésében idézte azt a lapunk által közölt információt, hogy a férfi a nyomozóknak elmondta, a fent említett SZIN-KER Építő Kft. ügyvezetője néhány éve elmondta neki, hogy ők dolgoztak pár DK-s kerületben és ezért különböző pénzkifizetéseket kellene cserébe teljesíteniük politikusoknak. A férfi ezután jött elő azzal a kéréssel, hogy az újpesti alpolgármester, Trippon Norbert felesége házának felújításához tudna-e számlákat kiállítani a Motingatlan nevében, ezzel legalizálva a házon végzett felújítást. A Motingatlan ügyvezetője ebbe belement, majd ennek megfelelően 2020 nyara és 2020 november közepe közötti időszakban a házfelújításról kiállított négy számlát összesen csaknem bruttó 23 millió forint értékben Trippon felesége részére – áll a vallomásban, amiben az is szerepel, hogy az átutalt számlák ellenértékének felvételét követően azt a Motingatlan vezetője készpénzben átadta a SZIN-KER ügyvezetőjének.

Úgy tudjuk, a gyanú szerint a SZIN-KER vezetői a Tripponék házfelújításából származó bevételeket eltitkolták, ezzel pedig a költségvetésnek közel ötmillió forintos vagyoni hátrányt okoztak. Trippon mindezzel kapcsolatban az Rtl.hu-nak azt állította, hogy teljesen szabályosan jártak el, majd lebűnözőzte a rá terhelő vallomást tevő ügyvezetőt.

Budai szerint fennáll a korrupciós bűncselekmény gyanúja

Megírtuk azt is, hogy információink szerint arra is van adat, hogy a SZIN-KER Építő Kft. és a Motingatlan képviselői már ezt megelőzően is bonyolítottak le kétes ügyleteket és bizniszeltek fiktív számlákkal. Ezek a számlák parkok, rendelők, valamint önkormányzati épületek építési munkáiról szóltak.

Visszatérve a feljelentésre, Budai szerint a Motingatlan ügyvezetőjének vallomása, valamint a SZIN-KER és az újpesti önkormányzat közti gyanús szerződések korrupciós bűncselekmény elkövetésére utalnak tekintettel arra, hogy Trippon Norbert Újpest önkormányzatának gazdálkodásért, költségvetésért, városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős alpolgármesterként járt el a szerződések aláírásakor.