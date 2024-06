„Igazi csoda, amikor valaki mosolyog” – Bringanti valóra váltotta SMA-s Zente egyik álmát is

Frank Antal egy budapesti műszerész, akinek különlegesen szép szakmája van, mely páratlanul szép lelkét tükrözi. A csak Bringantalként emlegetett férfi nem kevesebbre vállalkozott, minthogy olyan korlátozott képességű embereknek gyárt kerékpárt, akik a hétköznapi biciklikkel képtelenek megélni a kerekezés örömeit. A csodajárgányok mára már több tucat ember életét változtatták meg, ugyanis segítségükkel megtapasztalták, visszakapták a mozgás szabadságát és örömét.

Bringanti kerékpárjain bárki átélheti a bringázás élményét – Fotó: Facebook

Bringanti már egészen kiskorában a kerékpárok szerelmese lett, ugyanis nagybátyja kerékpárkészítő mesterként dolgozott, tőle örökölte a szakma szeretetét és megtanította a legfontosabb fortélyokra. A mára már egyedi tervezésű kerékpárokkal foglalkozó férfi szakmáját is neki köszönheti, ugyanis vele közösen készítette el élete első tandem biciklijét, melynek története nagyjából 40 évvel ezelőttre nyúlik vissza.

Sokat kerékpároztam annak idején a gyermekeim anyjával a szadai dombokon, de neki gondot okozott a szint, így magam után kötöttem és úgy vittem az emelkedőn

– emlékezik vissza a rákospalotai kerékpárkészítő mester, aki úgy döntött, nagybátyjával közösen készít maguknak egy saját tandem kerékpár. Antal szerint annyira jól sikerült a járgány, hogy édesapja egyik munkatársa rendelt is egyet belőle, mert szeretett volna közösen kerékpározni látássérült lányával. Bringanti gyerekkora óta könnyen tud kapcsolódni a korlátozottsággal élőkkel, ugyanis szerinte van hozzá érzéke, amiért borzasztóan hálás.

Egy kedves kerekesszékes hölgynek mindig ingyen fújtam fel a kerekeit, ha kellett, letakarítottam a kerekesszékét. Egyik alkalommal megkérdezte tőlem, nem tudnék-e neki egy háromkerekű eszközt készíteni

– idézi fel a jelentős pillanatot a mester, aki természetesen nem tudott nemet mondani a kérésre, és ezzel be is indult a csodagyár. Később a kerékpárkészítőt már a saját üzletében keresték meg, hogy szálljon be egy egyesületbe, melynek célja az, hogy esélyt teremtsenek a sérült emberek sportolására.

Képes bárkinek megadni a mozgás örömét egyedi biciklikkel –Fotó: Facebook

Kaptam egy kockás papíron egy rajzot, melyen egy speciális kézzel tekerős járgány volt. Azt is megcsináltam!

– emlékszik vissza a csodagyáros, aki azt is elárulta, az elmúlt 30 év szakmai tapasztalata alapján ma már képes belőni, hogy kinek milyen csodajárgány válhat be.

Igazi csoda, amikor valaki mosolyog az általam készített bringán

– meséli Antal, aki azt is elárulja, az ismert SMA-beteg kis Zentének is ő készítette az első biciklijét, amiért a kisfiú teljesen odáig volt: „öröm látni ezeket a gyerekeket, mert mindannyian felszabadulnak biciklizés közben”. Bringanti minden egyes történetre tisztán emlékszik, sőt akivel csak teheti, tartja a kapcsolatot. A kerékpárkészítő mester fontosnak tartja, hogy visszaadhassa az embereknek a mozgás örömét, de azt is, hogy a társadalom elfogadja azokat az embereket, akik valami miatt mások.