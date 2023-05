Szívtelen tolvaj! Egy miskolci plébániáról vitte el egy mozgássérült elektromos kerékpárját – Fotó

Hihetetlenül gonosz tettet hajtott végre egy tolvaj Miskolcon. A lelketlen elkövető ugyanis észrevette, hogy nyitva van a helyi plébánia kapuja, amelyen bement, és onnan ellopott egy elektromos kerékpárt. Az eszköz egy mozgásában korlátozott személyé, aki a biciklije nélkül 2 bottal tud járni, és csak rövid távolságok megtételére képes.

Az Új Miskolcon Láttam Facebook-csoportban osztotta meg az egyik helyi lakos a felhívást, amiben az ellopott tárgyat keresik. A poszt írója felhívta a figyelmet arra is, hogy a lopás még teljesen sikertelen is volt: mivel a bicikli aksija és töltője is a valódi tulajdonosánál „maradt”. Azok nélkül pedig használhatatlan a rabló számára. A férfiról ráadásul kamerafelvétel is készült, úgyhogy biztosan meg fogják találni, amennyiben nem szolgáltatja vissza önként a biciklit. A bejegyzés készítője a lopás után feljelentést is tett.

Ha valakinek eladásra kínálnak egy ilyen elektromos biciklit, annak tudatában vegye meg, hogy a rendőrségi feljelentés megvolt még aznap. A kamera mindent felvett, remélem, hamarosan valaki beazonosítja a képet

– üzent az elkövetőnek és a gyanútlan kerékpárvásárlóknak a hölgy. Egy ilyen kerékpár ráadásul 200-300 ezer forintba is kerülhet újonnan, így érthetően nagyon fontos a mozgásában korlátozott áldozat számára, hogy visszakerüljön hozzá. Úgyhogy arra kérjük mi is az olvasóinkat, hogy ha bármit tudnak az ellopott eszközről, akkor tegyenek bejelentést a Miskolci Rendőrkapitányságon.