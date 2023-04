„Bármilyen nehéz helyzetben is vagy, meg kell találni az élet apró örömeit" – A mozgássérültek életét mutatja be Misi a TikTok-on

Misi gyermekbénulás következtében születése óta nem tud járni. Otthonában négykézláb közlekedik, mégis szinte mindent meg tud csinálni, amit kortársai. Egy éve kezdett tartalmakat gyártani a TikTok-ra Misi, hogy bemutassa, miként élnek a mozgáskorlátozottak és szórakoztassa a nézőket. Videóiban megmutatja hogyan táncol, takarít vagy épp tanul egy mozgássérült.

A kárpátaljai fiatal születése óta nem tud járni, mégis teljesnek érzi az életét. Fotó: Kovács Mihály

Videóiban mutatja meg, hogyan él egy mozgássérült

A fiatal tartalomgyártó minden sztereotípiára rácáfol, amit a mozgássérültekről gondoltunk eddig. Misi napi vlogokban mutatja be, hogy milyen az élete úgy, hogy nem tud járni. Például, hogy rendhagyó módon sem mankóval, sem járókerettel nem tud járni, a kerekesszékben pedig elzsibbad, így négykézláb közlekedik a lakásban. Őszintén mesél arról is, hogy ha le akar menni egy lépcsőn, egy pokrócon tudja megoldani, hiszen járni nem tud, de térden állva nyitja ki az ajtókat is. Misi élete azonban cseppet sem unalmasabb, mint másé: szeret táncolni, zenét hallgatni, edzeni és a faluban találkozni a barátaival.

Nem különböznek a mindennapjaim egy egészséges emberétől. Ugyanúgy felkelek reggel, megvan a reggeli rutinom, majd jön az írás, olvasás. Szoktam járni boltba, szupermarketbe is. Próbálom úgy alakítani az életemet, hogy ne lehessen észre venni a különbséget egy egészséges emberéhez képest

– mesélte Misi a Borsnak, ahol kiemelte, hogy gyermekkorában és most sem tapasztalt kiközösítést vagy negatív hozzáállást senkitől csak azért, mert ő más.

Ezreket motivál a TikTok-on Misi kitartása

A 18 éves videós mindig is szeretett szerepelni és előadni. TikTok-ozni 17 évesen kezdett el, a videógyártás mellett azonban rendszeresen segít egy missziós iskolában is, ahol gyerekeket tanít.

„Nagyon szeretem a videók készítését a TikTok-ra. Később szeretném, hogy ha esetleg már jövedelemhez is jutok a platformtól, azt jótékony célra használhassam" – árulta el a kárpátaljai fiú, aki legszívesebben állatmenhelyeknek és mozgássérült gyerekeknek segítene. A jövőbeli célja azonban az, hogy online marketinges munkát végezhessen otthonról és kifejezőkészségét használhassa a mindennapokban, munkaként is.

Minden mozgássérültnek szeretném azt üzenni, hogy ne adják fel és keressék az élet apró örömeit. Minden embernek egy élete van, nem számít, hogy milyen életet kaptunk, azt kell kihasználnunk és próbálni kihozni belőle a legjobbat