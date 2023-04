Egy beteg gyerkőc is élhet boldog, teljes életet: online naplóként követhetjük Beni mindennapjait a Facebookon

Ma már megszoktuk, hogy a közösségi médiában mindent megosztunk, és influenszerek napjait követhetjük nyomon minden percben. Az viszont viszonylag ritka, hogy egy beteg kisfiú gyógyulását és életigenlését örökítik meg Facebookon és figyelhetjük mindennapjait. Kühnle Benedek koraszülöttként jött a világra, minek következtében részleges alsó-felső végtagbénulást szenvedett. A számos különböző kezelésnek és családja kitartó gondoskodásának köszönhetően folyamatosan fejlődik és erősödik, Facebook-oldalán pedig nyomon követhetjük mindezt.

Beni két Nazarov-műtéten is átesett az elmúlt években, Barcelonában – Fotó: Facebook/Segítsünk Beninek

Beni csak kerettel és kézen fogva tud közlekedni

Beni születésekor szenvedett agykárosodást, amiben a mozgásközpontja sérült, emiatt kerettel vagy némi kézi támogatással tud csak közlekedni. Oldalát 2015-ben hozták létre szülei, amikor a híres sebész, Igor Nazarov műtétére gyűjtött a család, hogy Beni állapota javulhasson. Azóta már a fiatalember két ilyen műtéten is túl van, amire mindkét esetben közadakozásból gyűlt össze a pénz.

A műtétekre való gyűjtéseken kívül azonban más célt is szolgál az oldal: mára virtuális naplóvá nőtte ki magát, ahol ha idejük engedi, a szülők napi szinten hírt adnak Beniről. A beszámolókon keresztül mindenki beleláthat egy végtagbénulásban szenvedő fiú életébe, az ezzel járó fejlesztésekbe, nehézségekbe és kitartásba. Az oldal nem mellesleg sok segítséget és reményt adhat olyan szülőknek is, akiknek hasonló problémákkal küzd gyermekük és nem tudják mitévők legyenek. Beni példa arra, hogy bebizonyítsa, a Nazarov-műtétek működnek és kitartással, szülői segítséggel, erővel és akarattal elérhető a gyógyulás a beteg gyerekek számára.

Beni gyógylovaglásra is jár, ami sokat fejleszt mozgásán – Fotó: Facebook/Segítsünk Beninek

Lovaglás, gyógyúszás és szórakozás

Beni szülei igyekeznek arra figyelni, hogy a legjobb szakemberek fejlesszék fiukat, de a hétvégék a szórakozásról és a pihenésről szóljanak. Igyekeznek a fejlesztéseken kívül is programokat beiktatni Beni számára és megmutatni, hogy az ő élete is lehet szórakoztató, örömteli és teljes, mint más gyerekeké. Így online naplójában a Facebookon olvashatunk arról, hogy rendszeresen sétáltatják kutyájukat, ahová Beni elektromos rollerrel jön, vagy éppen kirándulnak a hegyekben, boboznak vagy eveznek Visegrádon. Beni hetente egyszer egy Szamóca nevű ló hátán ülve mozog fél órát, szerdánként konduktív fejlesztésen vesz részt, és gyógyúszásra, valamint gyógytornára is jár.

A szülők minden segítséget igyekeznek megadni fiuk számára – Fotó: Facebook/Segítsünk Beninek

Cél az önálló, segédeszköz nélküli élet

Az orvosok szerint Beninek nagyon jó esélyei vannak a jövőre nézve. A műtéteket jól viselte, és állapota ellenére jókedvű, vidám, aktív életet élő fiú. A szülei célja, hogy Beni számára megvalósítsák az önálló, segédeszköz nélküli életet. Mivel a 14 éves fiú még növésben van, időközönként elengedhetetlen a műtétes beavatkozás, ugyanis az izomzat nem képes megfelelő arányban követni a csontozat nyúlását. Az izmok feszessé válnak, kóros testtartás, illetve helytelen járáskép alakul ki, mint ami jelenleg Beninél is tapasztalható.

A legutóbbi Nazarov-műtétre január 10-én került sor Barcelonában, amit intenzív fejlesztés és rehabilitáció követett, április elejétől pedig egy kéthetes intenzív fejlesztésen vett részt Solymáron a Borsóház Rehabilitációs Központban. Beni és szüleinek története jó példa arra, hogy kitartással és odaadással a legnehezebbnek tűnő helyzetekből is fel lehet állni, és egy beteg gyermek élete ugyanolyan teljes és örömteli lehet, mint egészséges társaié.