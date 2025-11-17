Így még nem láttad Magyarország fáit! Mutatjuk a Matuzsálemeket

Különös hobbit talált magának Kállai Márton, a Szabad Föld munkatársa: miközben járja az országot, megörökíti a legidősebb, legnagyobb, legszebb fákat. Állítja: a fáknak lelkük van, és ez a képein át is jön. A különleges fotográfiákból most könyv született, Matuzsálemek címmel.

Kállai Márton fotói a Matuzsálemek című albumban jelentek meg Fotó: Németh András Peter

Amikor a Covid-járvány miatt jött a lezárás, álltam az ablakunkban és bámultam a Tabán fáit. Megláttam, milyen érdekesek. Észrevettem párhuzamokat, például, hogy a járvány miatt éppen úgy helyhez vagyunk kötve, mint a fák. A Covid-járvány hozott egyfajta visszatalálást a természethez, mindenki számára

– mesélt a kezdetekről.

Miután tudatosan kezdte keresni az érdekes fákat, a Dendrománia hatalmas adatbázisát hívta segítségül. Nagy, jelentős, idős fákat keresett és olyanokat, amelyeknek történetük van. Körülbelül öt évig járta az országot, volt, ahová többször visszament, volt, ahol órákat vagy akár fél napot várt a megfelelő fényviszonyokra.

Ezek nem klasszikus természetfotók, van köztük teljesen elpusztult fát ábrázoló is, ami szoborszerű vagy emlékeztet valamire. Nem a szép fákat kerestem, hanem azokat, amik elmondanak nekünk valamit vagy amiknek történetük van. Egy idő után elkapott a gyűjtőszenvedély

– vallotta be a Metropolnak.

Kállai Márton Matuzsálemek című könyvét kedden mutatják be a Capa Központban Fotó: Kállai Márton

A fákhoz azután szövegek is társultak: megszólal a muzeológus, az erdőökológus, a biológus és helyet kapott a szépirodalom is, így állt össze a Matuzsálemek című album.

A szerző jóvoltából képgalériánkban mutatunk belőle néhány izgalmas, érdekes vagy szép fotót.