Eljött az őszi metszés ideje! Ezeket a hibákat érdemes elkerülni, ha szép kertet akarsz

Az őszi metszés elengedhetetlen a kert egészsége szempontjából, de egyetlen rossz mozdulat is elég lehet, hogy tönkretedd a növényeidet. Most eláruljuk, mely hibákat kerüld el, ha jövő tavasszal is gyönyörű virágokat szeretnél látni.
A metszés egy gyakori feladat, amellyel a kertészek ősszel találkoznak, ám ha nem vagy elég körültekintő, könnyen elronthatod.
Az egyik legfontosabb dolog, amit a metszésnél észben kell tartani, hogy különböző növényeknek eltérő igényeik vannak. Ez mindenre kiterjed, attól kezdve, mikor kell metszeni őket, egészen addig, hogy milyen módszerrel. Ezért, ha az "egy megoldás mindenre" hozzáállással dolgozol a kertedben, könnyen kárt tehetsz a növényeidben, és akár a jövő évi virágzást is veszélyeztetheted.
Szóval... milyen hibákat érdemes tehát elkerülni?
Bár a legtöbb növényt télen a legjobb metszeni, ez nem mindig igaz. Egyes növények, például a cseresznye- és szilvafák nyáron viselik jobban a metszést, míg a tavasszal virágzó bokrokat közvetlenül virágzás után érdemes megmetszeni.
A metszés során szárakat és leveleket távolítunk el, ezek pedig a növény fő tápanyagfelvevő szervei. Ha túlbuzgón használod a metszőollót, a gyökerek visszahalhatnak, és akár évekbe is telhet, mire a növény teljesen felépül. A kulcs tehát: kevesebbet, de rendszeresen metszeni.
Mindig a növény rügye felett vágj, ez ugyanis ösztönzi az új hajtásokat, megelőzi a betegségeket, és formálja a növény alakját. Ne vágj túl közel a rügyhöz, mert megsértheted, de ne is hagyj több mint 1 cm-t felette, mert egy csúnyán kilógó csonk marad, ami nem nő tovább és el is pusztulhat.
Bár könnyű elfelejteni, tartsd tisztán a metszőollódat, mivel a tiszta és éles eszközök nemcsak jobb munkát végeznek, de tovább is tartanak és biztonságosabbak.
A metszésnél mindig lefelé irányuló szögben vágj, hogy az esővíz le tudjon folyni a sebről. Ha laposan vágod le, a víz megreked és a növény gombás fertőzést kaphat.
A levegőben terjedő bakteriális betegségek a sérült fás részeken keresztül fertőzik meg a fákat, és lerövidíthetik az élettartamukat, ezért ha észreveszed, azonnal vágd le az érintett részeket.
A kiszáradt hajtások, ágak vagy faág-végek fokozatos elhalása általában a végektől indul befelé. Oka lehet betegség, sérülés vagy gombás fertőzés, ezért fontos eltávolítani, hogy a növény ne fertőződjön tovább - írta a Mirror.
