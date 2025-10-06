Eljött az őszi metszés ideje! Ezeket a hibákat érdemes elkerülni, ha szép kertet akarsz

A metszés egy gyakori feladat, amellyel a kertészek ősszel találkoznak, ám ha nem vagy elég körültekintő, könnyen elronthatod.

Egy rossz mozdulat metszés közben akár végzetes is lehet a növények számára. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Az egyik legfontosabb dolog, amit a metszésnél észben kell tartani, hogy különböző növényeknek eltérő igényeik vannak. Ez mindenre kiterjed, attól kezdve, mikor kell metszeni őket, egészen addig, hogy milyen módszerrel. Ezért, ha az "egy megoldás mindenre" hozzáállással dolgozol a kertedben, könnyen kárt tehetsz a növényeidben, és akár a jövő évi virágzást is veszélyeztetheted.

Szóval... milyen hibákat érdemes tehát elkerülni?

Rossz időpontban történő metszés

Bár a legtöbb növényt télen a legjobb metszeni, ez nem mindig igaz. Egyes növények, például a cseresznye- és szilvafák nyáron viselik jobban a metszést, míg a tavasszal virágzó bokrokat közvetlenül virágzás után érdemes megmetszeni.

Túlzásba vitt metszés

A metszés során szárakat és leveleket távolítunk el, ezek pedig a növény fő tápanyagfelvevő szervei. Ha túlbuzgón használod a metszőollót, a gyökerek visszahalhatnak, és akár évekbe is telhet, mire a növény teljesen felépül. A kulcs tehát: kevesebbet, de rendszeresen metszeni.

Nem a rügy felett vágni

Mindig a növény rügye felett vágj, ez ugyanis ösztönzi az új hajtásokat, megelőzi a betegségeket, és formálja a növény alakját. Ne vágj túl közel a rügyhöz, mert megsértheted, de ne is hagyj több mint 1 cm-t felette, mert egy csúnyán kilógó csonk marad, ami nem nő tovább és el is pusztulhat.

Nem tiszta metszőolló

Bár könnyű elfelejteni, tartsd tisztán a metszőollódat, mivel a tiszta és éles eszközök nemcsak jobb munkát végeznek, de tovább is tartanak és biztonságosabbak.

Nem megfelelő szögben történő vágás

A metszésnél mindig lefelé irányuló szögben vágj, hogy az esővíz le tudjon folyni a sebről. Ha laposan vágod le, a víz megreked és a növény gombás fertőzést kaphat.

Fekélyek, sérülések eltávolításának kihagyása

A levegőben terjedő bakteriális betegségek a sérült fás részeken keresztül fertőzik meg a fákat, és lerövidíthetik az élettartamukat, ezért ha észreveszed, azonnal vágd le az érintett részeket.