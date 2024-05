Megenyhültek a fagyosszentek – Már csak Szent Orbán hozhat fagyot

A beszédes fagyosszentek jelző egy népi elnevezés, mely évszázados népi időjárás megfigyeléseken alapul. A megfigyelés úgy tartja, hogy Pongrác, Szervác és Bonifác, azaz május 12., május 13. és május 14. napja gyakran hoz hajnali fagyokat, ami ebben az évszakban igen veszélyes a zsenge növényzetre. Idén úgy tűnik, megkegyelmeztek a hazai termésnek a szentek, ugyanis, bár volt jelentős hőmérséklet-visszaesés, igazi fagyok nem terhelték a növényzetet.

Pongrác, Szervác és Bonifác idén nem hozott hajnali fagyokat Fotó: Facebook

Na, de lássuk, miért is sújt le szinte minden évben Pongrác, Szervác és Bonifác!

Pongrác kánikulában subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok

– tartja a néphagyomány, vagyis: a három szent igencsak megsértődött ránk, emberekre és büntetésül évről évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket. Ahogyan az lenni szokott, a megfigyelésekhez jóslat is tartozik, ami így hangzik: ha fagyosszentekkor nagy a hideg, rossz termés várható, ám ha az időjárás felhőtlen, a termés is kiváló lesz. Ez a jóslat minden bizonnyal be szokott jönni, ugyanis a májusi fagyok bizony rettenetes károkat képesek okozni a növényzetben, a termésben. Bár ezeket a napokat fagykár nélkül megúsztuk, a fagyosszentek után kullogó Szent Orbán még okozhat meglepetéseket.

Szent Orbántól várják a gazdák a jó termést Fotó: zsambekinfo.hu

Orbán, az utolsó fagyosszent napja május 25-e, melyhez több hiedelem és népi jövendölés is tartozik. A hagyomány szerint az Orbán-napi hideg a szőlőnek árt leginkább, így a szőlőtermesztők még nem lélegezhetnek fel. A szőlészetekben sokfelé láthatunk Szent Orbán-szobrot, ugyanis a szőlősgazdák tőle várják a szőlőhegy védelmét, és a bő termés biztosítását.

Az Ipoly menti néphagyomány a fagyosszentek utáni napokban is fagyot vár. A megfigyelés szerint ugyanis május 15-től, Zsófia napjától szintén előfordulhatnak hajnali fagyok. Természetesen hajnali fagyok bármelyik májusi napon lehetnek, ám egyelőre úgy tűnik, az időjárás kegyes lesz velünk: bár az elkövetkező napokban előfordulhat jelentős lehűlés, a köpönyeg.hu előrejelzése szerint hajnali fagyokra nem kell számítani.