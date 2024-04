Végre kiderült: ezért lett az mRNS-alapú oltás a befutó a Covid ellen

A fél világ évekig drukkolt, majd tavaly örömmel nyugtázta: Nobel-díjat ért Karikó Katalin és Drew Weissman munkája. A kitüntetettek a világ egyik legrangosabb tudományos elismerését a módosított nukleozidokkal kapcsolatos felfedezéseikért kapták meg, amelyek lehetővé tették a Covid–19 elleni hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztését.

Újszászi Ilona a Szegedi Tudományegyetem számára készített Karikó-interjúban felidézte, hogy „négy éve tavasszal, a járvány pandémiává nyilvánítása idején a WHO közzétette, hogy félszáznál is több koronavírus elleni vakcina áll kifejlesztés alatt”. Majd fontos kérdést tett fel: „mi az a három fő ok, amiért az mRNS-alapú, modern oltóanyag lett a befutó?

Karikó Katalin elmondta, mi az a három fő ok, amiért az mRNS-alapú, modern oltóanyag lett a befutó a Covid–19 ellen? Fotó: Szigetváry Zsolt

Karikó Katalin válaszában nemcsak a három fő okot sorolja fel, melyek több, sajnos ma is keringő álhírt cáfolnak meg, de a biokémikus – szerénységére jellemző módon – megjegyzi, a végső eredményhez sok más kutató áldozatos munkájára is szükség volt.

„A mRNS-en alapuló vakcinát nagyon gyorsan elő lehet állítani. Nem tartalmazza a vírus teljes génállományát, így nem okoz fertőzést, tehát biztonságos. A harmadik ok, hogy az mRNS gyorsan lebomlik a szervezetben. Fontos azt is látni, hogy sok-sok kutató több évtizedes munkájának, eredményeinek a hasznosítása révén sikerült áttörést elérni abban, hogy a hírvivő RNS-t rábírjuk az emberi sejtek fehérjetermelésének irányított programozására”

– fogalmazott a magyar biokémikus.