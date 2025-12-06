Leesett a lóról, 30 percen át kúszott segítségért a súlyosan sérült nő

Borzalmas balesetet szenvedett el egy nő lovaglás közben. Az áldozat leesett a lóról, amely következtében több helyen eltörte a lábát és segítség nélkül kezdett el visszakúszni az istállóba, hogy mentőt hívjon.

Az áldozat leesett a lóról és eltörte a bokáját Fotó: Helga Madajova

Egy hangos motoros miatt leesett a lóról és súlyosan megsérült

Rosie Kennedy és lova, Pops egy massachusetts-i ösvényen haladt, amikor egy hangos motoros megelőzte őket. A jármű nagy sebességgel és hanggal haladt el a lovagló nő mellett, amely megrémisztette az állatot.

A 8 éves ló megijedt, a nő elmondása szerint teljesen megőrült, ágaskodott és megpördült, mielőtt vágtázni kezdett volna. A nő leesett az állat hátáról, de még félig lelógott róla. Rosie emlékezett rá, hogy a ló körülbelül 3 méteren át vonszolta.

Biztos voltam benne, hogy meg fogok halni. Csak imádkoztam, hogy gyorsan történjen

A ló és lovasa ezután elszakadt egymástól, amikor Pops elfutott. A ló később körülbelül egy mérfölddel arrébb életveszélyes válltöréssel összeesett, ezért az állatot el kellett altatni.

A motoros látta az eseményeket, de nem sietett a nő segítségére. Rosie megkérdezte tőle, hogy miért motorozik ezen az útvonalon, de a férfi felelet nélkül elhagyta a helyszínt.

A lovasnak 30 percen keresztül egyedül kellett visszakúszni az istállóba, ahova kiérkeztek a mentősök. A nő elmondása szerint a bal bokája eltört, a jobb térde pedig súlyosan megsérült a baleset során.

Az áldozat elmondása szerint rendkívül nehéz volt megbirkózni szeretett lova halálával, főleg mivel nem volt lehetősége elbúcsúzni tőle. A rendőrség értesült az esetről és vizsgálatot indított. Rosie most abban reménykedik, hogy felhívja a nyilvánosság figyelmét arra, hogyan kell helyesen megközelíteni egy lovat.

Semmilyen körülmények között sem motorosnak, sem gyalogosnak nem szabad gyorsan hátulról megközelíteni egy lovat. Ez rémisztő számukra

- idézi a hölgy szavait a People.