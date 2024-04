111 éves férfi lett a világ legöregebbje

Hivatalosan is a világ legidősebb férfija lett a brit John Alfred Tinniswood, miután a korábbi címvédő, Juan Vicente Pérez 114 éves korában elhunyt. Az új világrekordert a Guinness jelentette be emlékeztetve arra, hogy Tinniswood egyúttal a világ legidősebb második világháborút túlélő veteránjának címét is magáénak mondhatja.

Fotó: Facebook

A 1912. augusztus 26-án, a Titanic elsüllyedésének évében született férfi két világháborút is túlélt, jelenleg Southport egyik idősotthonában él. A most 111 éves és 225 napos férfi nem dohányzik, ritkán fogyaszt alkoholt, és péntekenként rendszeresen fish & chipset eszik.

A hosszú élet titka a szerencse, de ha mégis adhatnék egy tanácsot, az a mértékletesség lenne

- mondta az új világrekorder a Guinnessnek.

Tinniswood egy táncos esten találkozott a jövendőbelijével Liverpoolban, és az 1942-es esküvőjüket tartja élete egyik legkedvesebb emlékének. A pár 44 évet töltött együtt, és egy lányuk született, mielőtt a felesége 1986-ban elhunyt. A férfinak azóta négy unokája és három dédunokája van.