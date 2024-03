„Minden élelmiszerünk elfogyott” – Segítséget kér a kutyájával élő, izomsorvadásos Zoltán

Orsós Zoltán élete a kezdetek óta nehéz, jól tudja, milyen, ha az emberek jóindulatára kell támaszkodnia. A férfi intézetben és nevelőszülőknél nevelkedett, majd egy 2004-es üzemi balesetben mindkét lábát eltörte és rokkantnyugdíjas lett. A születése óta izomsorvadásban szenvedő férfi a bal lábát szinte csak mankónak tudja használni, a baleset után pedig már csak 4 órás munkarendben tud dolgozni. Az ebből befolyó összeg sajnos nem elég arra, hogy kutyusa és maga számára elegendő élelmet vegyen, így Zoltán ismét az emberek segítségét kéri.

Letti jóban-rosszban gazdája mellett van, bár fájdalmai már egyre nagyobbak a 11 éves német juhászkutyának (Fotó: Olvasói fotó)

„Ha mindent kifizetek, húszezer forintunk marad egy hónapra”

Zoltán nem először fordul az emberekhez segítségért. Karácsonykor igazi összefogásnak lehetett tanúja, amikor rengeteg vitamint és tápot kapott Letti, és az élelmiszeren kívül még adventi koszorút is kapott ajándékba Zoltán. A férfi, bár próbált tartalékolni az adományokból, most minden élelmiszere elfogyott.

December óta sajnos minden élelmiszer elfogyott, amit kaptunk. Letti kutyusomnak is a gyógyszerek, vitaminok mind elfogytak. A 4 óráért járó fizetésem arra elég, hogy kifizessem az albérletet, a rokkantságiból élünk. De ha minden számlát kifizetek, akkor a hónapra körülbelül 20 ezer forintunk marad

– mesélte Zoltán a Metropolnak, aki nagyon hálás a karácsonyi csodáért, ami ki is tartott február végéig, most azonban ismét az emberek segítségét kell kérnie.

„Tudom, hogy a végtelenségig nem kérhetek segítséget, de jelenleg nem tudok mást tenni. Hamarosan el kellene költöznünk is innen, az ízületeink ugyanis már nem bírják a lépcsőzést, de ha már lenne mit ennünk, azért is nagyon hálás lennék” – tette hozzá a férfi, aki az üzemi baleset és az izomsorvadás miatt nehezen használja a lábát, Letti kutyus pedig szintén ízületi gyulladással küzd.

Zoltán számára Letti jólléte a legfontosabb, de minden tartalékuk elfogyott (Olvasói fotó)

„Csak Lettinek legyen mit ennie, én másodlagos vagyok”

Zoltán egyetlen családtagja a 11 éves, német juhászkutya, Letti, akit semmi pénzért nem hagyna hátra. Volt, hogy autó csomagtartójában, tárolókban, lépcsőházban vagy épp játszótéren aludtak Lettivel, de dolgozni onnan is mindig eljárt, becsületesen. A férfi jelenleg egy második emeleti albérletben él Lettivel, de a lépcsőzést már egyikük sem bírja, így új lakhatást keresnek.

Sokan mondták, hogy kössem őt ki valahova és keressek egyedül új albérletet, de én nem fogom őt magára hagyni. Ő a családom, a mindenem. Minden napot megköszönök, ha van mit ennem, ha nincs. Ami számít, az a kutyám. Van, hogy a következő heti fizetésig éhezem, de ez nem gond, hiszen sokáig éltem így, megszoktam. De Letti… csak neki legyen mit ennie, én már másodlagos vagyok

– hangsúlyozta Zoltán, aki hisz benne, hogy ha becsületes és őszinte, akkor bármi lehetséges. Jelenlegi albérletét is ennek köszönheti, a lépcsőzést azonban már sem ő. sem a kutyusa nem bírja.

Épp ezért egy olyan albérletet keres, ami földszinti és Pécs közelében van, hiszen a rokkantnyugdíjas férfi ott tud csak dolgozni. Külön öröm lenne számára, ha lenne egy kis kertkapcsolat is a lakáshoz, hogy Letti tudjon hol szaladgálni, játszani.

„Minden segítségért hálás lennék, legyen szó élelmiszerről, kutyatápról, vitaminokról Lettinek vagy akár lakhatási ötletről. Decemberben megtapasztalhattam az igazi csodát, hogy mennyien mellénk állnak, az első olyan karácsonyom volt, hogy nem kellett nélkülöznünk. De most elfogyott minden tartalékunk, így kérem, aki tud, segítsen nekünk" – zárta gondolatait kétségbeesve a férfi, aki már felvette a kapcsolatot az önkormányzattal is lakás ügyben és más szociális intézményeket is keresett, de egyelőre csak az emberekben bízhat. Zoltánt és Lettit a fenti Facebook-posztban olvasható számlaszámon lehet támogatni.