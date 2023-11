„Még nem tudom, mit fogunk enni, de melegben és szeretetben lehetünk” – 11 éve kutyájával kettesben karácsonyozik Zoltán

A volt állami gondozott Zoltán és kutyusa, Letti tavaly 8 hónapot töltött az utcán. Aludtak tárolókban, játszótéren, lépcsőházban, de még autó csomagtartójában is. Az év végéhez közeledve azonban megtörtént az igazi karácsonyi csoda: Zoltánék lakásban tölthették az ünnepeket. Most is a csodában bíznak, hogy nem kell majd nélkülözniük az ünnepek alatt.

Letti 11 éve hű társa gazdájának, Zoltánnak – Olvasói fotó

„Nem volt semmink, de volt tető a fejünk felett”

Zoltán számára kutyusa jelenti az egyetlen motivációt. Igazi családtagként tekint rá, aki miatt érdemes újból örülni az életnek. Miatta várja a karácsonyt is, ami nem véletlen, hiszen volt állami gondozottként Zoltán sosem tapasztalhatta meg igazán a karácsony igazi varázsát a családja körében.

Egy házaspár vett ki a nevelőotthonból, így kerültem nevelőszülőkhöz, akik már idősek voltak, és sajnos korán elhunytak, így visszakerültem az otthonba. Az a kevés idő, amit a nevelőszülőkkel tölthettem, nagyon jólesett. Amikor közelgett a karácsony, alig vártam, hogy az angyalka hozzon ajándékot. Ez a varázs sajnos kihalt, eltűnt, amikor vissza kellett mennem

– mesélt gyermekkoráról Zoltán, aki több mint tíz éve kutyájában találta meg az igazi családot.

„Az idei karácsonyt nagyon várom. Meleg lakásban lehetünk a kutyusommal. A tavalyi évben sokat voltunk utcán, sokat éhezünk, de év végére kaptunk egy lehetőséget, és lakásban tölthettük az ünnepeket. Azóta eltelt lassan 1 év. Ebben az egy évben sokat segítettek élelmiszerrel, ruhákkal, és anyagilag is, amiért hálás vagyok, remélem, az ünnepek alatt sem kell majd nélkülöznünk” – mondta Zoltán, aki csak 4 órában tud dolgozni egy üzemi baleset miatt, és izomsorvadásban is szenved.

Tavaly ilyenkor nem volt szinte semmink. Még ágy sem volt, amin aludni tudtunk volna. Most ott tartunk, hogy az albérlet és a kiadások után szinte semmi nem marad, van, hogy fizetés előtt két héttel elfogy az élelmünk

– részletezte.

Zoltán számára Letti jelenti a családot – Olvasói fotó

„Még bízok a karácsonyi csodában”

A nélkülözésen kívül azonban sajnos az egészségügyi problémák is felütötték a fejüket Zoltánnál és kutyájánál is. Az izomsorvadása miatt nehezen közlekedő férfi jelenleg egy 2. emeleten lévő lakásban lakik Pécstől 25 km-re. A lakás biztonságos és meleg, azonban sajnos egyre nehezebb lépcsőznie Lettinek és gazdájának, így egy földszinti albérletet keresnének.

„Lettinek sajnos ízületi fájdalmai vannak, amire kap is gyógyszereket. Én még csak-csak felmászok valahogy a lépcsőn, de Lettinek nagyon fáj, látom, hogy megviseli a napi többszöri lépcsőzés. Az az álmom, hogy egy földszinti albérletet találjunk, maximum 50 ezer forintért. Tudom, nem sok, de cserébe vállalnék ház körüli munkákat, festést is” – mondta Zoltán, aki bízik benne, hogy idén is megtörténik a karácsonyi csoda, és új otthonra lelhet kutyusával Pécs környékén.

Hálás vagyok mindenkinek, aki segít nekünk, akár anyagilag, akár élelmiszerrel, hogy ne kelljen nélkülöznünk az ünnepek alatt. Én már sokat éheztem, megszoktam, de a kutyusomnak ne kelljen

– zárta gondolatait a férfi.