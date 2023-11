„Nagyon örülök neki, nem volt még ilyenem” – Özönlenek a csomagok Zoltánnak és 11 éves kutyusának, Lettinek

A 48 éves Orsós Zoltán Pécstől nem messze él, egy második emeleti albérletben, 11 éves kutyusával, Lettivel. A férfi számára volt állami gondozottként fontos a szeretet ünnepe, a családot számára pedig kutyusa, a 11 éves német juhászkutya, Letti jelenti. Zoltán az emberek segítségét kérte az elmúlt hetekben, ugyanis egy üzemi baleset és izomsorvadása miatt csak 4 órában tud dolgozni és emellett rokkantnyugdíjas is. A férfi kevéske jövedelme épphogy elég az albérlet és a számlák kifizetésére. Sokszor van, hogy a hónap végén már nincs mit enniük.

Zoltánhoz és Lettihez szinte mindennap jön a futár egy újabb csomaggal – Olvasói fotó

„Az egyik csomagban még egy adventi koszorú is volt”

Most megvalósulni látszik a karácsonyi csoda, melyben Zoltán szíve mélyén hisz: ahogy tavaly lakást kaptak az ünnepek idején, így 8 hónap után végre nem kellett az utcán élniük, idén rengeteg csomaggal és adománnyal látták el olvasóink a rászoruló férfit és kutyáját. Cikkünk megjelenése után Zoltán örömmel számolt be róla, hogy sokan megkeresték őt és szinte mindennap érkezik hozzá egy csomag étellel, Letti számára táppal vagy épp ruhákkal. Sőt, az egyik csomagban egy adventi koszorú is volt, az ünnepekre hangolódva.

Nem volt még ilyenem nekem. Nagyon örülök neki. Írták többen is, hogy küldenek csomagot, élelmiszert, Letti kutyusomnak tápot, vitaminokat, fájdalomcsillapítót. Már kaptam két pulóvert, zoknit, törülközőt, élelmiszert, Lettinek nyakörvet és pórázt és egy kis anyagi segítséget is. De még a napokban is jön élelmiszer és Lettinek táp. Sokan ígérték

– mesélte Zoltán boldogan és egyben meghatva. A férfi reméli, hogy az ígéretek valóban megvalósulnak, ugyanis többször is volt már rá példa, hogy csak szóban kapott ígéretet, de a segítség végül nem érkezett meg.

Zoltán nagyon hálás minden adományért, amit ő és Letti kapott az elmúlt napokban – Olvasói fotó

Volt, aki személyesen vitte el a csomagot Pestről

A napokban nem csak csomagot kapott Zoltán és Letti, de egy kedves budapesti házaspár meg is látogatta őket.

„Kaptunk egy zsák tápot, kutyakonzervet, én kaptam tartós élelmiszert, krumplit, hagymát, tésztát, konzervet. Külön öröm, hogy személyesen jöttek ide hozzánk Pestről. Azt mondták karácsonyra is próbálnak még küldeni valamit nekünk” – mesélte boldogan Zoltán, aki azt is elmesélte, hogy egy iskola is küld majd neki csomagot, amiért nagyon hálás.

Hálás vagyok a sok segítségért, nagyon szépen köszönöm mindenkinek aki segített és segít a közeljövőben is. Sokat jelent nekem ez, hogy ennyien mellettünk vagytok

– üzent jótevőinek Zoltán, aki reméli, hogy hamarosan a lakhatásuk is megoldódik.

Zoltán számára az az első, hogy kutyusának mindene meglegyen – Olvasói fotó

Olvasóink is Zoltán és Letti mellett állnak

Korábbi cikkünk után rengetegen kérték el Zoltán elérhetőségét és bankszámlaszámát. Olvasóink százával írták meg kommentben jókívánságaikat, biztatva Zoltánt.

Megkönnyeztem... remélem sikerül, amit szeretne! Öröm, hogy sokan akarnak segíteni és összefogással sikerülhet is. Aki így gondoskodik a kutyájáról, rossz ember nem lehet. Tisztelem, hogy minden nehézség ellenére is dolgozik.

„Ha Gyömrőn jársz, szeretettel várlak egy mindenes lángosra vagy halacskára" – írták olvasóink.

Milyen jó ember, ilyen nehéz helyzetben. Remélem, lesz hol lakniuk! Szívből kívánom!

„Kívánom a gyógyulást! Éld meg meleg lakásban, kívánom, hogy legyen boldog karácsonyod! Simogasd meg a kutyust a nevemben” – árasztották el jókívánságaikkal Zoltánt a Metropol olvasói. A férfit és Letti továbbra is várja a segítséget, bízva abban, hogy az emberek ajándékozó kedve nem hagy alább. Zoltánt anyagilag az alábbi posztban olvasható bankszámlaszámon lehet támogatni: