„Sértő volt nekünk, hogy Magyar Péter mennyire lenézte a vidéki embereket” – mondja egy bennfentes

Fenyegető sms-ek, lenéző megjegyzések, napi félelem – még vezetőknek is sok volt Magyar Péter az Igazságügyi Minisztériumban. Újabb munkatársak nyilatkoztak a Mandinernek Magyar Péterről.

Kemény dolgokat állítanak az egykori munkatársak Magyar Péterről Földházi Árpád/Mandiner

Egy asztalhoz ültették az Igazságügyi Minisztérium két korábbi vezető munkatársát. A két kormánytisztviselő Varga Judit igazságügyi minisztersége alatt látott el fontos feladatokat a minisztériumban. Kormányzati jogviszonyuk tavaly nyáron megszűnt, nem szeretnének nyilvánosan szerepelni. Viszont mindenképpen reagálni kívántak Magyar Péter korábbi kijelentéseire. A cikkben Balázsként és Dóraként tüntették fel őket – a valós nevük természetesen nem ez.

Balázs egyebek közt arról beszélt, hogy több alkalommal tapasztalta, hogy Magyar Péter fenyegetőzött. Úgy fogalmazott: „Februárban Magyar Péter sms-ben megüzente Varga Judit valamennyi közvetlen munkatársának, akiknek rálátása volt a mindennapjaikra, hogy ha beszélni mernek róla, akkor feljelenti őket.

Nem ez volt az első alkalom, hogy fenyegetőzött, hozzászoktunk már a korábbi évek alatt. Innen is üzenjük neki, hogy mi sem félünk tőle.

Balázs leszögezte: „Az elmúlt évek eseményeit közelről megélve gyomorforgató volt látni, ahogy most Péter az első nyilvános interjúja során támogató férjként állítja be magát. Ez a kép totálisan hamis, a munkánk során minden megnyilvánulásából kiéreztük, hogy

irigy Juditra, és ahol csak tud, ártani próbál neki. Ahogy éppen most is teszi.

Amit ő most csinál, az nem az országról vagy a hazaszeretetről szól, egyszerűen csak arról, hogy sosem volt képes elfogadni, hogy az általa vágyott pozíciókat, tekintettel a természetére, soha nem kapja meg.”

Balázs azt az információt is megosztotta,, hogy Magyar „a közéletben való megjelenéséig Juditra helyezett nyomást, hogy különböző beosztásokat megtarthasson, ami biztosította számára az elvárt életvitelt. Miután ettől Judit teljesen érthető okokból elzárkózott, Péter bosszút áll rajta.

Nem elég neki, hogy a felesége elhagyta a politikai pályát, minden szempontból tönkre akarja őt tenni.

Amennyiben igaz, amit állít, akkor megdöbbentő, hogy egy ember képes lehet arra, hogy a saját feleségéről, a gyerekei anyjáról titokban felvételeket készítsen, majd ezzel próbálja zsarolni, lejáratni.”

A korábban szintén az Igazságügyi Minisztérium miniszteri kabinetjénél dolgozó Dóra azt állítja, hogy a 2020 decemberében történt események valójában csak a jéghegy csúcsát jelentették. Mint a Mandinernek elmondta:

Naponta láttuk Juditon, hogy mennyire tart Pétertől,

és egy-egy neki nem tetsző döntés vagy elfogadott programmeghívás kapcsán mennyire fél a kiszámíthatatlan reakcióitól. Péter próbálta teljes mértékben kontrollálni Judit életét, például azt is, hogy mit posztoljon a közösségi oldalakon, vagy hogy milyen programokon vegyen részt. Láthatóan ez nagyon zavarta Juditot, és napi küzdelmet jelentett neki, hogy távol tartsa Pétert a munkájától.”

Varga Judit volt férjéről, Magyar Péterről kemény dolgokat állítanak Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Sőt, Dóra azt is állítja, hogy „(Magyar) Péter mindig is a csillogást, a VIP és a skyboxok világát szerette, minden más értéktelen volt neki. Ha egy rendezvényen nem a neki megfelelő helyen vagy sorban ült, akkor bennünket szidott. A miniszteri kabinet többsége vidéki fiatalokból állt az ország különböző pontjairól.

Sértő volt nekünk, hogy Péter mennyire lenézte a vidéki embereket; erről a miniszter családja, a rokonok és a miskolci barátok még többet tudnának mesélni.

Sokszor nevette ki őket is a miskolci származásuk és szóhasználatuk, helyi kifejezéseik miatt, ami ott egyébként teljesen megszokott”.

Balázs szerint „egészen szürreális” volt, ahogy Magyar Péter a szép, idilli képet festő közös interjúkba és családi fotózásokba „belekényszerítette Juditot és a gyerekeket”. Mint mondta, végig az volt az érzésük, hogy Magyar ezzel „azt akarja elérni, hogy a folyamatos lelki presszionálás ellenére senki ne higgye el, hogy bármilyen probléma lenne a házasságukkal.

Sajnos jól teremtette meg azokat a körülményeket is, amelyek révén Judittól lassan, módszeresen elválasztotta és elszigetelte a barátait, közeli ismerőseit.

Balázs arról számolt be, hogy furcsállta Magyar Péter „testőrökkel kapcsolatos reakcióját”. Mégpedig azért, mert „annak idején éppen Péter volt az, aki kierőszakolta, hogy a miniszter személyi védelmet kérjen magának és a családjának. Minden kolléga tudta, hogy ezzel is csak Péter akart feltűnősködni, hogy sofőrrel meg szirénázó autóval furikázzon és őt is, mint egy valóban fontos embert, testőrök kísérjék mindenhova. Juditot naponta szidták és gyaláztak minden egyes posztja alatt, magától mégsem kért volna testőröket. Végül egy incidens miatt szakmai szempontból felmerült a személyi védelem lehetősége, amit Péter meglovagolt, Judit pedig a békesség érdekében engedett a kérésének.

A sors iróniája, hogy végül decemberben pont ezek a rendőrök védték meg a feleségét tőle.

Már a kollégáknak is feltűnt, hogy ő egy ilyen wannabe Szijjártó Péter, aki a külügyminiszter munkájából mindössze ezt, illetve a social media oldalait irigyelte folyamatosan. Egy korábbi sajtófőnökünket nyomasztott rendszeresen azzal, hogy minden nap Szijjártó Facebook-posztjait küldözgette neki, mondván, na, így kellene ezt csinálni”.

„A decemberben történtek után Judit eldöntötte, hogy nem marad együtt Péterrel, mi pedig segítettünk Juditnak elköltözni tőle” – folytatta a történetet Dóra. Ekkor

nemcsak ők, hanem mi mindannyian is fellélegezhettünk.

A Igazságügyi Minisztérium korábbi munkatársa elmondta, Varga Judit és Magyar Péter az ezt követő nagyjából fél évben külön éltek; ebben az időszakban Péter folyamatosan hitegette Juditot, mindent megígért neki, legfőképpen azt, hogy képes lesz megváltozni. Balázs ehhez hozzátette: „Tőlünk is bocsánatot kért, valamint a neki felajánlott segítségekkel is élt, ami enyhítette a problémáit.

A történtek ellenére Judit a gyerekei érdekében folyamatosan abban reménykedett, hogy Péter változni fog, ezért nem jelentette fel, nem kért távoltartást.

Így a folyamatos manipuláció, a teátrális bocsánatkérések végül célt értek. Judit hosszas tipródás után végül visszafogadta. Sajnos ezután kezdődött minden elölről. A közvetlen család, Judit szülei, a testvére, a családi barátok nagyon rosszul élték meg, amikor visszafogadta, mert ők jól tudták, hogy kutyából nem lesz szalonna. Egy ilyen típusú ember nagyon ritkán változik meg.”

Dóra zárásként leszögezte: „Mint egy állami vezető közeli hozzátartozójának, természetesen Péternek is éveken át minden személyes támogatást megadtunk. Nem várunk hálát vagy köszönetet tőle, mert jól ismerjük, viszont ne is fenyegessen többet bennünket. Láthatóan nem érzi, de már elég kárt okozott így is a családjának.”