Kitálalt Magyar Péterről egy családi barát, pszichiáterre volt szükség

„Társaságban többször találkoztam Magyar Péterrel, konkrét agressziót nem tapasztaltam a részéről az ilyen eseményeken, de tudtam, hogy vannak problémák” – nyilatkozta a Mandinernek a család egyik jó barátja, akiről kérésére ennél többet nem árultak el.

Kérdésükre, hogy milyen problémákról tudott, azt mondta, Varga Judit férje gyakran beszélt tiszteletlen és megalázó hangnemben, bántó módon a feleségével.

A korántsem kormánypárti HVG közölt részleteket Varga Judit ex-férje szerint hamisított iratból.

Elárulta, ezek a dolgok annyira aggasztották, hogy

elment egy országosan ismert pszichiáterhez is, akivel név nélkül ismertette a helyzetet és tanácsot kért tőle, hogyan lehet segíteni olyasvalakinek, aki nem feltétlenül akar ebben részt venni.”

Mint mondta, ez körülbelül másfél évvel ezelőtt, tehát bőven a mostani botrány kirobbanását megelőzően történt.

A szakember viszont csak annyit mondott, az érintett személynek kell magától meglátogatnia őt, különben nem tehet semmit.

A család barátja nem nagyon várt más választ, mégis megpróbálta, mert, mint mondta: „tudtam, hogy a szülők nem fognak ilyen segítséget kérni, Judit meg pláne nem”, mert egy vezető politikus nem akarja, hogy a nyilvánosság elé kerüljenek a férje ilyen jellegű problémái.

„Láttam miniszter asszonyon, hogy feszélyezve érzi magát a férje viselkedése miatt” – mesélték korábbi minisztériumi munkatársak a Mandinernek.

család barátját kérdeztük Varga Judit exférjének újdonsült politikai szerepéről is. Azt válaszolta,

mivel Magyart eddig is nárcisztikus személyiségnek ismerte, egyáltalán nincs meglepődve, hogy most élvezi a sok figyelmet, amelyet kap.

Hogy Magyar Péter indulatai honnan eredhettek Varga Judit irányába, azzal kapcsolatban ez a forrás is megerősítette, amit szintén a Mandinernek nyilatkozva más is elmondott az ügyet közelről ismerők közül: Magyar nem tudta elviselni, hogy nem futott be akkora karriert, mint saját felesége.

Egy korábbi munkatárs a Mandinernek azt mondta, mielőtt elvállalta volna a munkát a korábbi tárcavezetőnél, már figyelmeztették arra, hogy vigyázzon Magyar Péterrel, biztosan mindenbe bele akar majd szólni, mert nehezen viseli, hogy a felesége többre vitte, mint ő, ráadásul a pár házassága is meglehetősen viharos, nem viselkedik szépen a feleségével.

Pétert úgy írták le nekem, hogyha meghalna egy barátja, csak azért menne el a temetésére, hogy a sír felett ugráljon, és válogatott szidalmakkal becsmérelje az elhunytat, amiért idő előtt halt meg és nem járta ki neki, amit kért”

– fogalmazott, majd hozzátette, mivel a felettese az igazságügyi miniszter volt, csak rá kellett hallgatnia, ezért igyekezett Magyart minél távolabb tartani magától.

Mindenki tudta, hogy Magyar nem egy könnyen kezelhető illető, hirtelen csattan, mindenkit kiszekíroz maga körül, és úgy képzeli, mindenkinél mindent jobban tud”

– tette hozzá.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A volt munkatárs elmondta, széles körben tudható volt, hogy az ellenzék új felfedezettje és Varga Judit házassága viharos volt. Szavai szerint egyértelmű, hogy ezért elsősorban a gyenge mentális állapotú Péter felel. Ez számára két héttel munkába állását követően vált teljesen egyértelművé, mikor az egyik reggel Varga Judit beérve az irodába lelkileg érzékelhetően magán viselte a családi történeseket.

Látszott, hogy feldúltan, otthoni heves veszekedésből érkezik, és egyből elkezdte sorolni, hogy a férje milyen válogatott szidalmakkal próbálta ismét megalázni”

– mesélte a korábbi kolléga, aki szerint Magyar folyamatosan Varga Judit érdemeit próbálta kisebbíteni, és úgy beállítani, hogy mindent, karrierjét általában is neki köszönheti, nem pedig saját tehetségének és rátermettségének. „Péterben mindig volt egy erős adag frusztráltság, a tekintetben, hogy miért nem ő lett a miniszter, éppen ezért próbálta Varga Judit miniszterségét úgy értelmezni, mintha ez kicsit rá is vonatkozna. Ez Juditnak is nagy küzdelem volt” – tette hozzá.

Szerinte nem véletlen osztotta meg minden volt kollégája Varga Judit emlékezetes, családon belüli erőszakkal kapcsolatos videóját, mert bár ezt senki nem kérte, de az évek során azt látták a miniszteren, hogy a mindennapjai hasonló körülmények között telnek, és így közvetetten az övéik is.

Állítása szerint számtalan olyan eset is volt, hogy a szolgálati autóban, telefonálás közben is, a telefonból kihallatszódva Magyar finoman sem helyénvaló módon beszélt Varga Judittal, becsmérelte, szekírozta. Az ex-kolléga közölte azt is, hogy Magyar folyamatosan a miniszter önbecsülését próbálta tönkretenni – csak a miniszter lelkierején múlott, hogy ez nem sikerült.

Ez az, amit mi is megéltünk Varga Judittal együtt”

– mondta.

A korábbi igazságügyi miniszternek a volt munkatárs szavai szerint nem véletlenül volt az áldozatsegítés a szívügye. Mikor 2019-ben átvette a tárca vezetését, három áldozatsegítő központ létezett hazánkban, ahova tudtak fordulni a családon belüli erőszakot elszenvedők. Varga Judit miniszterségének végére lett ezekből 17. A volt munkatárs arról is beszélt, hogy szintén a miniszter lelkierejét mutatja, hogy az olyan egyeztetéseket is profin tudta megcsinálni, amikor a szakértők a lelki párkapcsolati erőszakról beszélve nagyon hasonló eseteket említenek ahhoz, ahogy Magyar Péter viselkedett vele.

Péternek (Magyar – a szerk.) van egy kifejezetten terhes, konfliktusos személyisége, sokszor járt be a minisztériumba és ez mindenki számára kifejezetten idegesítő, feszélyező volt”

– jelezte a korábbi kolléga.

Elmondta, sok mindent elárul a politikai babérokra törő sértett exférjről, hogy többször is előfordult olyan, hogy egy rendezvényre, ahol sok magas beosztású ember megjelent, Magyar mindenképp kikönyökölte, kikönyököltette magának, hogy részt vehessen ezeken, még akkor is, amikor mások nem vittek, nem vihettek a házastársakat, de Varga Juditra tekintettel végül ezt megengedték neki.

Magyar akkor is ott akart lenni az első sorban”

– tette hozzá.

Már korábban is felvetődött Varga Juditban, hogy elváljon Magyartól, ám ezt akkor azért nem tette meg, mert azon felül, hogy nagyon szereti a gyermekeit, akiknek az lenne a legjobb, ha egy teljes családban nőnének fel, félt attól is, hogy mivel korábbi párjának kiszámíthatatlan a természete, vajon mit lépne a válás hírére. Megtudtuk többek között azt is, hogy amikor megkezdődött a minisztériumi munka Varga Judit kinevezésekor, Magyar egyből „megpróbált odafigyelni arra, mit csinál a sajtóosztály. Közvetlenül is”.

Az volt az érzésünk, hogy ez volt az alku, hogy a minisztériumi sajtóra Magyar ráláthat, hogy érezze, hogy ő is fontos”

– közölte a nyilatkozó korábbi munkatárs.