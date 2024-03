Lebukás: mozgássérült-parkolóhelyről osztogatott ajándékot a polgámesterjelölt

Egy kampány kész hajtépés, de ez sem magyarázza meg a momentumos Havasi Gábor baklövését, aki Budafok-Tétényben mérkőzött meg a baloldal polgármester-jelölti előválasztásán. Havasi ugyanis úgy jótékonykodott, hogy autójával keresztbeállt egy mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyen. Aztán elbukta az előválasztást... De nem Havasi az egyetlen politikus a baloldalon, aki képmutatásban jeleskedett, az ebben nagyágyúnak számító és listavezető Karácsony Gergely és Pikó András is kitett már magáért a szabálysértések terén...

Így kell jótékonykodni? Havasi Gábor momentumos jelölt büszkén pózol, keresztbe állva kocsijával a mozgássérülteknek fenntartott helyen Fotó: Facebook

A budapesti önkormányzati választásokon jelenleg az esélyes, hogy az LMP és a Jobbik minden kerületben önállóan indít jelöltet, de a baloldal a III., az V., a XII., a XIII., a XIV. és a XXIII. kerületben egymással is meg fog mérkőzni június 9-én. Különleges kerületnek számít viszont Budafok-Nagytétény, ahol sikerült megszerveznie a baloldalnak az előválasztást a huszonhárom fővárosi kerület közül egykeként. Az eredménye meglepő volt, a DK-s jelölt váratlanul lenyomta a momentumos Havasi Gábort. Havasi népszerűtlenségét talán annak is köszönhette, hogy óvatlanul keresztbe állt egy mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyen, pedig éppen az adományozás és segítségnyújtás lett volna a célja. Havasi persze kismiska a szabálytalanságok elkövetésében listavezető Karácsony Gergely főpolgármester mellett.

Íme a főpolgármester repertoárja: Látványvillamosozás, buszozás, autóbuszsávban száguldás

Kamu az egész: bájos csoportos kép és szelfi, háttérben egy rácsodálkozó utassal Fotó: Karácsony Gergely Instagram-oldala

Karácsony Gergely folytatja a kamupropagandáját, legutóbb március elején bukott le egy kamu "látványvillamosozással" a 18. kerületben.

„Útnak indultunk megnézni a már kész és tervezett beruházásokat a kerületben, természetesen új CAF villamossal”– írta a főpolgármester.

De a valóság az volt, hogy az egész látványakció mindössze két megálló erejéig tartott! A pár perces villamosozás után gyorsan visszaült kényelmes szolgálati autójába és ment tovább a Havanna-lakótelepre, ahova persze tömegközlekedéssel is mehetett volna. A szolgálati autóval kissé messzebb a helyszíntől úgy állt meg, hogy senki se vehesse észre. Pechjére a Metropol vele tartott... Miután végzett a Havannán, Karácsony megint csak nem tömegközlekedéssel ment tovább a következő helyszínre, ahogy azt Instagram-bejegyzésében megígérte, hanem újra a szolgálati autót választotta.

A Lánchíd Fesztiválra is autóval érkezett Fotó: Bors

Tavaly ősszel az autómentes hétvégét autózta végig a főpolgármester. „A mobilitási hét nem csak egy egyszerű autómentes nap, hanem a város tereinek bemutatása úgy, hogy hogyan lehet jól élni ebben a városban” – mondta akkor a sajtótájékoztatón Karácsony. Aki maga mindenhová autóval ment az autómentes napon...

"Itt az ideje, hogy kiszálljanak az állami autókból, lélegezzenek nagyot, nézzenek körül és vegyék például észre a budapesti közösségi közlekedést" – üzente korábban kormánypárti politikusoknak a főpolgármester...

A "kötelező" szelfi a Facebookra...

Egy másik alkalommal a Lánchídnál télen kis látványbuszozást szerveztek, hogy bizonyítsák, a főpolgármester mennyire előnyben részesíti a tömegközlekedést. Itt is elkészültek a szelfik a kék BKK-busz mellett, aztán Karácsony gyorsan odalépett az előremelegített autójához, és a szolgálati kocsival távozott a helyszínről.

Két alkalommal már azon is rajtakapták Karácsonyt, hogy sofőrje a buszsávban kerüli ki a fővárosi dugókat, amiket sokak szerint végtére is ő maga generált, ésszerűtlen forgalmirend-változtatásaival. Egyik alkalommal az Origo egyik olvasója küldte be azt a videót, amely bizonyította, hogy 2022-ben Karácsony a közlekedési dugók okozta kaotikus helyzeten könnyedén túltette magát, autója ugyanis megint a buszsávot használta. A korábbi, 2021-es botrányos eset után sofőrje ez alkalommal is gond nélkül használta az Erzsébet hídi buszsávot. A pesti emberek - éppen Karácsony dilettáns döntései miatt, az értelmetlen biciklisávok vagy éppen a tervezetlen feltúrások miatt - órákig ülhetnek kocsijukban az elviselhetetlen dugókban, Karácsony Gergely viszont ezt másképp oldja meg. Szabálytalanul, a buszsávban, és mind kiderült: rendszeresen. Karácsony Gergely eközben cinikus nyilatkozataival indulatokat váltott ki: például azt követően, hogy a tarthatatlan közlekedési állapotokkal szembesítették, azt javasolta az autósoknak: szálljanak ki a kocsiból és menjenek gyalog...

A fotókon rendre biciklivel pózoló Pikó is szolgálati autóval jár

Józsefváros polgármesterét is szolgálati kocsin viszik, bár kerékpárt és tömegközlekedést prédikál. Pikó András még fokozta is: szabálytalanul, a megállni tilos táblánál pattant ki szolgálati kocsijából, hogy így csak 2 métert kelljen gyalogolnia Fotó: Facebook

A szolgálati autónak még az ötletét is nevetségesnek tartotta Pikó András, aki még megválasztása után is azzal haknizott 2019-ben, hogy ő ragaszkodik megszokott életformájához, a bringához és a tömegközlekedéshez. Az elmúlt négy évben erősen megváltozott Józsefváros polgármesterének a gondolkodása: most már szolgálati autó és sofőr szállítja az egy köpésnyire lévő szomszéd kerületbe is. Nem is akárhogy! Simán leparkoltak a Borároson a megállni tilos tábla alatt.