„Arra ébredtünk, hogy ömlik a plafonról a víz” – lakás nélkül maradt a 9 hónapos terhes Mia és férje - Videó

Február 29-én, csütörtök hajnalban tűz ütött ki egy 7. kerületi lakásban, a Dózsa György úton. A lakás porig égett, kár azonban nem csak az ott lakókat, de az alattuk lakó Miáékat is érte. Bár a lángok szerencsére nem terjedtek át Mia és Dávid lakására, a tűzoltóvíz literszámra ömlött be hozzájuk hajnalban.

A plafonról kezdett ömleni a víz a lakásba Fotó: Tiktok

„Még most is megijedek ébredéskor, nem-e folyik valahonnan a víz”

Orbán Mia 2 éve vette meg a Dózsa György úti, 29 négyzetméteres kis lakást, azonban még csak 5 hónapja éltek benne, amikor megtörtént a baj. A lakásukba annyi tűzoltóvíz folyt be, hogy a plafon szinte leszakadt, a padló átázott és a falak is tönkrementek. A frissen felújított lakást teljesen újra kell csinálni, fürdőszobától a konyháig.

Óriási, 40 literes dobozokat raktunk gyorsan alá, amik percek alatt megteltek. Utána láttuk csak a gangról, hogy mindenki lent van az udvaron, mert tűz volt fölöttük és az oltóvíz folyik le hozzánk

– mesélte a Metropolnak a történteket Mia, aki férjével, Dáviddal lapátolta ki a vizet a lakásból. Elázott a matracuk, a kanapéjuk, a szőnyegük és valószínűleg vissza kell bontani szinte az egész lakást, hogy egy penészirtás után ismét felújítsák és lakhatóvá tegyék.

„A gipszkarton az illesztéseknél átengedte a vizet, a nappaliban is, de vizes a fürdőben is a csempék között a fuga. Legalább hajnali 5-ig folyamatosan ömlött be a víz. Az igazi kár napokkal később látszott csak, a falakat, mennyezetet, laminált padlót le kell szedni, ahol még nem jött föl vagy szakadt le a sok víztől. Ezt több millió forint lesz megcsinálni" – számolt be a kárról Dávid, Mia férje. Bár a károkat a felső szomszéd biztosítója fogja fizetni, ez csak arra terjed ki, amit lehet javítani vagy tisztítani, így mindent, amiből új kell, azt a párnak kell fizetnie.

Most igyekszünk a feladatokra koncentrálni, tenni, amit kell. De nagyon kellemetlen. Még néha most is azt várom ébredés után, hogy honnan ömlik rám a víz és hallgatózom folyik-e valahonnan. Bennem maradt a nyoma az esetnek, de a sokknak még idő kell, mire igazán feltör és tudatosodik bennem, mi is történt

– mesélt az esetről Mia, aki márciusra van kiírva első születendő kisbabájával, így a beázás a lehető legrosszabbkor történt.

Mia és Dávid első kisbabája márciusban fog megszületni, a lakásuk azonban lakhatatlanná vált Fotó: Olvasói fotó

„Hamarosan megszületik a kisbabánk, de a lakásunk lakhatatlan”

A fiatal házaspár úgy tervezte, hogy legalább egy hónapig még a lakásban laknak, hogy Mia abban a kórházban szülhessen, ahová a terhesgondozásra járt. Ezután ki szerették volna adni a lakást albérletbe, hogy ők vidékre költözve, Keszthelyen nevelhessék első kisbabájukat. A sors azonban közbeszólt a beázással: Miáéknak lakhatatlanná vált a lakás, így azonnal haza kellett költözniük Keszthelyre, az ügyeket is onnan intézik.

Itt szeretnék szülni a kerületben, mert itt ismerem már az orvosokat, a rendszert. De így, most minden vizsgálatkor utaznunk kell 5 órát. Nézegettünk Airbnb lakásokat is, hogy legalább, ha beindul a szülés fent lehessünk Pesten, de nagyon drágák, a lakás pedig teljesen lakhatatlan

– részletezte a kismama, aki a helyzet ellenére nyugodt tudott maradni férjével együtt és a megoldásokon gondolkodnak.

„Most meg kell várnunk, hogy kiszáradjon a lakás teljesen, majd jó szakembert kell találnunk. A kisbabával Keszthelyről pedig az ügyintézés is nagyon nehéz lesz" – tette hozzá Mia. A házaspárnak nagy segítség lenne, ha valaki megbízható szakembert ajánlana nekik a fürdő javítására, a laminált padlóra és a festésre, vagy független kárszakértőt, aki tud abban segíteni, hogy a biztosítójuk fedezze a kiadásokat. A durva éjszakáról videót is készítettek, amit közzétettek TikTok-on. A megrázó felvételeken jól látszik, mekkora kára is keletkezett a kisbabájukat váró házaspárnak.