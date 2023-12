Milyen munka ez? – a Köki után a Corvin-negyed metrómegállónál is megjelent az esővízgyűjtő vödör

Ahogy arról a Metropol korábban beszámolt, ismét megjelent a Kökin az esővízgyűjtő, zöld vödör, amit azonnal meglát az, aki a BKK- buszokról az M3-as metróra száll át esős napokon. A vödör mára a megállóhely állandó kelléke lett, és úgy látszik, ebből a „megoldásból” divat lett, ugyanis most a Corvin-negyed M3 metrómegállónál is előkerültek a vödrök.

Csütörtök délután már majdnem tele volt a vödör a Corvinnál Fotó: Metropol

Kordonnal körülvett vödör gyűjti az esővizet a Corvinnál

Ahogy beköszöntöttek az igazi esős napok, a megállóknál máris előkerültek a vödrök, mintha ennyivel meg lehetne oldani a beázási problémákat. A Köki zöld vödre eddig amolyan szürreális jelenség volt, most azonban a Corvin is beszállt az esővízgyűjtésbe az utasok legnagyobb bánatára. Az utasok idén ősszel először a Kökin vették észre a zöld vödröt, ami elvileg már rendszeresen megjelenik a megállóban, ha esik. Most azonban a belváros egyik legforgalmasabb megállójában, a Corvin-negyednél is megjelentek a vödrök, elkordonozva, nehogy bárki felborítsa őket.

Elég kellemetlen, főleg, amikor sietve megyek a mozgólépcsőhöz és egyszer csak belebotlok a vödörbe. Még jó, hogy el van kordonozva, és nem tudják felrúgni az emberek

– nyilatkozta a Metropolnak Lili, aki rendszeresen jár a Corvin-negyed metrómegállónál, ugyanis itt dolgozik.

Az első vödör már csütörtök este meg is telt, ami nem meglepő, hiszen nem csak csöpögött, valósággal folyt be a víz az aluljáróba. Reggelre már ki is lett cserélve egy másikra, és mellette sorakozott még két vödör, valószínűleg arra az esetre, ha ismét megtelne a gyűjtőedény. A megoldás persze így sem nevezhető túl szakmainak.

A vödör szinte egyből a metró fel- és lejárat előtt lett kitéve Fotó: Metropol

A BKV mossa kezeit, nem az ő területükön van a vödör a Kökin

A Kökin található vödör esetéről lapunk megkérdezte a BKV-t is, akik akkor azt a választ adták, hogy nem az ő területükön van a beázás, hiába, hogy két BKK megállót köt össze az a szakasz Kőbánya-Kispesten, ahol a vödör van.

„Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a sajnálatos beázás forrása a BKV Zrt. üzemeltetési határán kívül található, ezért ebben nem vagyunk illetékesek. A beázásról természetesen tájékoztattuk a Köki Terminál üzemeltetőjét is” – írta akkor a zrt. Kíváncsian várjuk, hogy a Corvin-negyed metrólejárat előtt csupán pár méterrel található vödrökért ki vállal majd felelősséget és oldja meg a problémát, hogy a sietős utazóknak ne kelljen kerülgetniük a vízzel teli csodákat.