Kutyamenhely jelentheti a kitörést a hajléktalan Zoltánnak

Zoltán 50 évet élt le egy csepeli lakótömbben: gyerekként itt focizott, később itt lett szerelmes és lett családja, született gyermeke, majd az élete egyik pillanatról a másikra kártyavárként omlott össze. A felemelő és boldog pillanatok után, a férfinak rettenetes sorscsapásokkal kellett szembenéznie: elveszítette szüleit, felesége elhagyta, közös gyermekük pedig egy autóbaleset áldozata lett.

Zoltán egy ebtelepen kaphat állást Fotó: Metropol

Zoltán világ életében dolgozott, ám miután a szennyvíztisztító üzem robotizálása miatt a munkája feleslegessé vált, elbocsátották. Ezek után alkalmi munkákból tartotta magát a felszínen, majd fizetésképtelenné vált és utcára került. Zoltán egyetlen öröme kutyája, Buster – 8 éve neveli végtelen nagy szeretettel.

November óta az utcán vagyunk, ami mindkettőnket nagyon megvisel

– mesélt helyzetükről Zoltán, aki szakmája szerint hegesztő, ám jelenleg kosztért és kvártélyért bármilyen munkát elvállalna. Buster barátságos kutya, de igen zaklatott, így Zoltán érte aggódik a leginkább.

A férfinak a kutyája, Buster a mindene Fotó: Metropol

Buster semmi pénzért nem adnám oda senkinek! Akkor már inkább az utca

– hangsúlyozza Zoltán, akiért már több százan fogtak össze a Facebookon és most úgy tűnik, megoldódik a hónapok óta tartó gyötrelme. A fedél nélküli férfi az Agár Fajtamentő Alapítvány ebtelepén kapna időszakos állást és egy lakókocsiban szállást is, amíg talpra nem áll. Zoltán minden segítségért hálás, ám úgy döntött, hogy az ebtelepre menne legszívesebben, hiszen az állatok között jól érzi magát. A jelenleg fedél nélkül élő férfi, aki alig várja, hogy Busterrel együtt megkezdhesse új életét, ám egyelőre a csömöri telepen a lakhatása még nincs megoldva. A sanyarú sorsú férfit segítő csapat most lakókocsira gyűjt a férfinak.

Zoltán alig várja, hogy új életet kezdhessen Fotó: Metropol

A hely és a munka mellett Buster lelkének gondozását is vállalom

– kezdi lapunknak Nagy Henni, az Agár Fajtamentés Alapítvány vezetője, aki a kutyák mellett nem először segít bajba jutott embereken. A melegszívű nő még ma is feltétel nélkül bízik az emberekben, pedig többen visszaéltek már a bizalmával. Heni korábban egy konténerházban adott szállást egy férfinak, ám ő patkánytelepet csinált belőle és se szó, se beszéd otthagyta. Henni a sok csalódás mellett is bizalmat szavaz Zoltánnak.

Van egy üres kennelem, amit Buster használhatna, csak meg kell hegeszteni

– céloz Henni arra, hogy Zoltánnak bizony egyelőre akad feladat bőven a telepen. Zoltán azért is örül a csömöri kutyatelepnek, mert a környéken számtalan gyár van, így hosszú távon is kifizetődő lenne, ha Zoltán ideiglenesen itt húzná meg magát. A nehéz sorsú férfit segítő csapat abban bízik, hogy mielőbb összegyűlik az összeg a lakókocsira, hiszen a férfi és Buster már így is épp eleget szenvedett.