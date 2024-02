A szerelem mindent legyőz – látássérült, daganatos beteg hajléktalanként talált párra Katalin

Nehéz gyermekkora volt Kundra Katalinnak, aki koraszülöttként jött a világra, ami miatt inkubátorba került, ahol súlyos látáskárosodást szenvedett. A gyermek élete később lesz jobb, hiszen édesanyja nem örült a lányának, és finoman szólva nem fogadta szeretettel a családban. A nő megpróbáltatásai később is tovább folytatódnak, ám mikor végre úgy érezte, hogy rátalált a boldogság, megtudta, hogy daganatos beteg.

Katalinnak nagyon nehéz élete volt Fotó: Faludi Koppány

Csak arra emlékszem, hogy nem szeretett. Mindig bántott. Volt, hogy kikötözött a székhez és gyógyszereket tömött belém. Ezért kórházba kerültem.

- idézte fel a szörnyű múltját Katalin arról is beszélt, hogy a kórházból kikerülve a szerető, gondoskodó nagyszülei vették magukhoz az akkor öt éves kislányt, akiknek saját bevallása szerint sokat köszönhet. Ahogy ő fogalmazott: élete legboldogabb időszaka volt ez, de miután meghalt a nagymama és a nagypapa magára maradt. Egyedül, látássérülten és számtalan betegséggel nem tudta kihez fordulhatna, mit is tehetne. Ráadásul a szemeit el is kellett távolítani, mert zöldhályoga lett és veszélybe került az agya. Ezenkívül alvási aknoéval, pajzsmiriggyel és magas vérnyomással is küzd Katalin. Emiatt például olyan is előfordult vele, hogy a zebrán aludt el átkelés közben, mivel az agya nem kapott elég oxigént. Mindezek ellenére több, mint 20 éve dolgozik ugyanazon a helyen, ahol elégedettek vele. Állapota miatt a lehetőségei nagyon behatároltak. Így keveset keres, és a gyógyszerek is hatalmas kiadást jelentenek számára. Zuglói otthona lakhatatlanná vált, majd a férje is elhagytam végül az utcára került. A sok szerencsétlenségben az egyetlen jó dolog volt, hogy egy összetartó tréningen megismerte a mostani párját Zolit, aki mindenben mellette van támogatja. A nő és a férfi évek óta az utcán él, éjszakánként szállón húzzák meg magukat.

Fotó: Faludi Koppány

Katalinra műtétek sora vár még, mert méhén miómája és cisztája is van, ezért a helyzete most még súlyosabb, mivel dolgozni sem tud. Várja, hogy mikor lesz a következő műtétje, és arról álmodik, hogy ismét lesz egy kis otthonuk és nem kell az utcán élni, legalább addig míg beteg.