„Egy ideig hátradőlök, és csak nézem a bankszámlámat” – Az 59 éves férfi fél év alatt másodjára is megnyerte a lottót

Az utóbbi hónapokban rég nem látott lottóláz lett úrrá a magyarokon, ami persze érthető is, hiszen nem is olyan rég még több mint 6 milliárd forint volt a tét az ötös lottón, amit egy szerencsés nyertes végül haza is vihetett.

Fotó: Pixabay

Annak ellenére, hogy gazdára talált a rekordnyeremény a lottózási kedv kicsit sem hagyott alább, így hétről hétre ismételten egyre többet lehet nyerni a hazai lottószelvényekkel. Azonban nemcsak kis hazánkban volt valakinek egy életre elegendő szerencséje a nyeremények terén, ugyanis egy michigani lottónyertesnek rövid időn belül kétszer is sikerült megnyernie a főnyereményt.

Természetesen a férfi nem szerette volna elárulni a nevét, azt viszont nem titok, hogy 59 éves és az amerikai Wayne megyéből származik. Illetve az sem, hogy még tavaly augusztusban sikerült hazavinnie a Fantasy Five Double Play nevű lottójáték főnyereményét, ami 110.000 dollár (nagyjából 40 millió forint) volt.

Az 59 éves szerencsés nyertes azonban még a főnyeremény után sem mondott le lottózási szenvedélyéről, annyi csavart viszont vitt a dologba, hogy megváltoztatta az évek óta használt számait.

Mint kiderült nem is dönthetett volna jobban, hiszen a játék február 11-i húzása után bement a szokásos kis lottózójába, hogy már vegye is a következő heti „adagját”, amikor is a szelvényei átnézésének közben a pénztáros hirtelen megszólalt:

Azt hiszem, ön nagyot nyert.

Így tehát a szerencsés férfi röpke hat hónap alatt másodszor is sikeresen megnyerte a Fantasy Five Double Play fődíját, és újabb 110.000 dollár ütötte a markát.

A nyertes pedig másodjára még jobban is örült a nyereménynek, mint elsőre, elmondása szerint ugyanis az első nyereményéből kifizette az adósságait, így "szórakozásra" már nem is maradt a pénzből, most azonban végre élhet is egy kicsit.

Egyelőre nincsenek különösebb terveim a pénzzel, azt tervezem, hogy egy ideig hátradőlök, és csak nézem a bankszámlámat

- nyilatkozta.

(via)