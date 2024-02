Nem tudott fizetni egy nyugdíjas az Aldiban – hihetetlen, amit a pénztáros művelt vele

Dicséretet kapott a német üzletlánc vezetőségétől a 30 ezres angliai kisváros, Cannock Aldi üzletének pénztárosa. Lisa, a mosolygós munkatárs, néhány nappal ezelőtt a pénztárgépnél töltötte műszakját. Ezen a napon tért be az üzletbe Joe, aki néhány nélkülözhetetlen terméket, főként élelmiszert vásárolt, majd a kasszához lépett. Az idős férfi általános megbecsülésnek örvend Cannockban.

Egy angliai áruházban történt meg a csoda Fotó: Aldi

Idős korára több betegség gyötri és nemrég veszítette el egyik közeli családtagját. Mozgása nehézkessé vált, lakását is csak nagy üggyel-bajjal tudja elhagyni a gyászban megtört férfi. Aznap is minden erejét összeszedve indult el a boltba, ahol már pusztán a bevásárlás is kimerítette. Joe tehát a kasszához lépett, Lisa a szalagra helyezte az idős úr kosarát, leolvasta az árakat, majd Joe-hoz fordult és megmondta a végösszeget. Joe zavartan tapogatta kopottas télikabátját. A zsebeit kutatta át. Először a két külsőt, aztán a szíve fölötti belsőt, de nem találta azt, amit keresett. Végül előkerült a kártyája, de azon már nem volt elég fedezet.

Ez az összes nyugdíjam, ennyi maradt

– mondta Joe zavartan, szaggatott hangon. Már éppen állt volna ki a sorból, hogy visszavigye a pultra a ki nem fizetett termékeket, amikor Lisa mosolyogva felé fordult.

Joe, kérem maradjon! Ha nincs pénze, nem baj, ezt a problémát most gyorsan orvosoljuk.

Joe meglepetten állt. Nem tudta, mi következik. Lisa pedig elővette a saját bankkártyáját és lehúzta rajta Joe tartozását.

Ennyi!

– mondta a végén nyugodt hangon Lisa. – Menjen haza és, ha megjön a következő nyugdíj, visszaadja – magyarázta Lisa, aki mondatai közben szatyorba csomagolta Joe cuccait.

Potyogtak a könnyei

Lisa nagylelkűségének hamar híre ment. Nem sokkal később Joe ajtaján kopogtatott a helyi újság riportere. Joe ajtót nyitott, de még akkor is potyogtak a könnyei.

Nem akartam elsírni magam, de így sikerült, nem tudom elfojtani a könnyeimet. Zavaromban azt sem tudom, hogy megköszöntem-e a kisasszonynak a jószívűségét

– mondta Joe, majd hozzátette: kérem, hogy Lisát mától az egész város zárja a szívébe!