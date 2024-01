Új szabályozás lépett érvénybe az Aldinál, bármikor kiutasíthatják a vásárlót

Az Aldi Európa egyik legnépszerűbb élelmiszerüzlet-lánca, és emberek sokasága jár ide, hogy bevásároljon. Az angliai vezetőség most azonban nagyon komoly szigorításokat jelentett be. Az orosz–ukrán háború óta az infláció nagyon magas, és míg Magyarországon az árstop és a kötelező akciózások segítették a magyar emberek életét és megélhetését, addig sok más országban nem voltak ilyesféle támogatások. Mivel az árak jelentősen felmentek, az angol Aldiban elkezdtek attól tartani, hogy a bolti lopások száma is megemelkedik. Ezért a vezetőség arról döntött, hogy kötelező táskaellenőrzéseket fognak tartani. Tehát a boltban dolgozónak kötelessége lesz megnézni a vevők táskáját, hogy nem tettek-e el valamit. A dolgozók elárulták, hogy ez mindenkit nagyon kellemetlenül érint, és nem szívesen néznek bele az emberek táskájába. Ha pedig egy vevő ellenkezik, azonnali hatállyal el kell távolítaniuk az üzletből – ír az angol helyzetről a Mirror.