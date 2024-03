Budapestre is megérkezett a tavasz: sorban állnak az emberek a Gellért-hegy virágzó mandulafájánál - Galéria!

A Gellért-hegyi mandulafa eredete

Magyarországon főként a bortermelő vidékeken található mandula, ugyanis ez a fa épp olyan termőterületet igényel, mint a szőlő. A Gellért-hegy is bortermő vidék volt valamikor, ezt a 11. kerületi utcanevek (Somlói út, Szüret utca stb.) őrzik is. Az XIX. századi filoxéravészben azonban kipusztult a szőlő. Az utolsó tőkéket az 1960-as években vágták ki. A mandula viszont megmaradt, ugyanis különösen szívós növény. Van, aki azt állítja, a gellérthegyi mandulafákat még a török hódoltság alatt telepítették, viszont egy neves kerttörténész szerint a Gellért-hegy idős mandulafái valójában a szőlő utáni időszakból valók. De az is lehet, és talán ez a legvalószínűbb, hogy a mandulák a XX. század eleji parkosítás során kerültek mai helyükre.