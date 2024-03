300 évig lapult a tenger mélyén a milliárdokat érő kincs, de most minden megváltozik – videó

1708 májusának végén a San José spanyol hajó úton volt hazafelé Dél-Amerikából 20 milliárd dollárt érő kinccsel a fedélzetén, amit V. Fülöp királynak szántak a spanyol örökösödési háború finanszírozására. A britek azonban megtámadták a gályát, és noha a spanyolok megnyerték az ütközetet, a hajó a tenger fenekére süllyedt.

Fotó: Pixabay

A történészek arra még nem találtak magyarázatot, miért robbant fel a hajó. Egyesek szerint a legénység lázadhatott fel a kapitány ellen

– mondta Gonzalo Zuñiga, a Karibi Haditengerészeti Múzeum kurátora, aki szerint Jose Fernandez de Santillan ahelyett, hogy átadta volna a kincseket – akár a briteknek, akár a fellázadt legénységnek –, inkább saját maga robbantotta fel hajóját.

Tény, hogy az több mint három évszázada hullámsírban nyugszik, csak 2015-ben fedezték fel, de akkor is titokban tartották a helyét, nehogy kalózok és kincsvadászok rabolják el a rakományát. Most egy kolumbiai mentőcsapat azt tervezi, hogy a jövő hónapban kísérletet tesz a milliárdokat érő kincs felszínre hozatalára – írja az Independent. A nehézséget az okozza, hogy a fél kilométer mélységben fekvő értékeket csak robotbúvárok tudják elérni. Mindenesetre a csapat nemcsak az értékes rakományt, hanem magát a hajót is megpróbálja kiemelni a tengerből. A szakértők szerint a roncs a történelem legnagyobb kincsesbányája lehet.