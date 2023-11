Olyat talált ki néhány magyar fiatal, hogy arra Johnny Depp sem volt felkészülve

A Karib-tenger kalózai vitathatatlanul a filmtörténelem egyik legsikeresebb fantasy-vígjátéka, Johnny Depp pedig mindenki szívébe belopta magát a rumkedvelő Jack Sparrow kapitány szerepében!

Johnny Depp 2003-ban, Jack Sparrow szerepében (Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto)

A kalózos kalandnak eddig öt részét láthattuk, arra viszont talán senki sem gondolt volna, hogy a folytatás ötlete egy roppant lelkes, filmiparban dolgozó magyar csapat fejéből pattan majd ki!

Pedig pontosan ez történt, Slemmer Ádám és barátai ugyanis azt vették a fejükbe, hogy kitalálják, előkészítik és meg is valósítják A Karib-tenger kalózai legújabb részét, a Lámpás Titkát, ráadásul teljes mértékben önköltséges alapon!

A Metropol a film egyik szereplőjével, a Will Turnert alakító Lázár Lászlóval beszélgetett, aki kaszkadőrként is kiveszi a részét a kalózkodásból.

„Az ötlet alapvetően Slemmer Ádám fejéből pattant ki, ő alakítja Jack Sparrow-t, én Will Turnert személyesítem meg. Bevételünk ebből nincs, és nem is lesz, mégis hihetetlen lelkesedéssel vetettük bele magunkat a forgatásba. A legtöbb jelenetet Ádám lakásán vesszük fel, a Jászai Mari téren. Mondanom sem kell, teljesen át lett alakítva az ingatlan. Egyébként a Karib-térségben is felvettünk pár jelenetet, ugyanis Ádám talált olcsó repjegyeket”

– kezdte nevetve László, aki azt is elárulta, hogy a stáb körülbelül 110 főből áll, és bár sokan valóban a filmes szakmából kerültek bele a nem mindennapi produkcióba, varrónők és cipészek is vállaltak kisebb szerepeket, a toborzáshoz pedig jelmezben járták a várost.

Johnny Deppnek is tetszett az ötlet

László azt is elárulta a Metropolnak, hogy Slemmer Ádámnak egy különös véletlen folytán sikerült találkoznia a Budapesten forgató Depp ruhatervezőjével, ráadásul épp akkor, amikor halloween éjszakáján Ádám Jack Sparrow-nak volt öltözve.

„Ádám ezt követően találkozott Johnnyval a budapesti forgatása során. Vagy tíz percig viccelődtek egymással, Depp pedig kifejtette, hogy remek ötletnek tartja a kezdeményezést, és ha bármiben tud segíteni, ne hezitáljunk, keressük meg. Meg is maradt hozzá az elérhetőség, szóval ki tudja” – mondta optimistán László, aki hozzátette, hogy a magyar szinkronszínészek is az ügy mellé álltak, így a magyar folytatásban az eredeti szereplők hangja csendül fel.

Nézzétek csak!