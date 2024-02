„Nagyon félünk és aggódunk” – SMA Tomika tüdőgyulladással került kórházba

Elképesztő érzelmi hullámvasútra került Galló Tamás Dominik családja. Az SMA-s kisfiú számára közösségi összefogással gyűlt össze a pénz a világ legdrágább gyógyszerére, a kezelésre Dubajban kerülhet sor. Miközben csodás hír érkezett Rotterdamból, miszerint az SMA-s Tomika antitestvizsgálatának eredménye negatív, azaz nincs akadálya a Zolgensma-kezelésnek, Tomika aznap délelőtt kórházba került kezdődő tüdőgyulladással.

Újabb nehézség: tüdőgyulladással került kórházba az SMA-s Tomika, szerető szülei mellett rengetegen drukkolnak, hogy meggyógyuljon és megkaphassa a világ legdrágább gyógyszerét Fotó: Bánkúti Sándor

„A legijesztőbb ebben az, hogy hétfőn délután még semmi sem látszott rajta. Este pici hőemelkedése volt és éjszaka kezdett el csúnyán köhögni. Mivel egy hete is lázas volt, rögtön bevittek minket a kórházba, ahol az első meghallgatás után a röntgenben kötöttünk ki. Nem izgultam, mert pár napja volt a kötelező vizsgálatok sorában egy tüdőröntgen, ahol minden rendben volt. Az eredmény viszont döbbenet volt, a bal tüdején egy csúnya nagy folt éktelenkedett, ami pár napja még nem volt ott. A pulmonológus bakteriális felülfertőzésre gyanakodott és csak annyi időt kaptunk, hogy összepakoljunk a szállodában és beköltözzünk a kórházba”

– írja az édesanya Tomika Facebook-oldalán szerda este. Majd így folytatja:

„Azonnali légzéstámogatást írtak elő neki, ez az, amit eddig 2 percig sem viselt el magán. Most is minden erejével harcolt ellene, szörnyű volt nézni. Borzalmas éjszakán vagyunk túl. Folyamatos köhögtetés, rezonancia, váladékszívás, hogy csírájában elfojtsuk és visszafordítsuk a tüdőgyulladást. Mellette vénásan kap infúziót és antibiotikumot. Kezdetben csövön keresztül akarták etetni, de szerencsére volt annyi ereje, hogy ezt elkerüljük.”

Van viszont, amit nehéz lesz elkerülni. „(...) Megjött a mintavétel eredménye is, szerencsére nem baktérium okozta, hanem vírus. 90%, hogy szintén a rengeteg klimatizálástól, amit fogalmam sincs, hogyan fogunk tartósan elkerülni, mert erre hiába a maszk és a sterilizáló.” Márpedig ahhoz, hogy Tomika megkaphassa a Zolgensmát, minimum 10 napig, inkább 2 hétig makkegészségesnek kell lennie, és újra megerősödnie.

Szerda estére azért befutott némi jó hír a tüdőgyulladás kapcsán: „(...) estére a folt picivel több, mint 50%-a kitisztult, újra átlélegezhető. Hatalmas eredmény ez. Nem tudom túl vagyunk-e a nehezén, de nagyon remélem! Azt sem tudjuk még, meddig kell bent maradnunk!

Az a szerencse, hogy Tomi is itt lehet velünk, nélküle nem tudtam volna végigcsinálni az elmúlt időszakot” – írja Anikó, akinek óriási támogatást jelent férje jelenléte. Az édesanya a következő sorokkal zárja a bejegyzését:

„Kérjük, gondoljatok a mi kis hősünkre most nagy-nagy szeretettel, küldjétek a pozitív energiát neki, mert nagy szüksége van rá! Nagyon félünk és aggódunk érte.”