„Amikor hazaértem, kitört belőlem a sírás” – Visszafordíthatatlan lépés történt az SMA-s Tomika életében

Kívülről nézve csak egy pillanat, csak egy mozdulat. Egy nő megnyom egy gombot a billentyűzeten. Csak a szokásos kattanás. Ám közben több száz millió forintnyi pénz kerül át Magyarországról egy dubaji kórház számlájára. S ebben a pillanatban, ebben a mozdulatban sokkal, de sokkal több van. Hosszú hónapok, évek reménye, idegeskedése, küzdelme, pokla és csodája, a közhelyen túlmutató igazság: egyedül nem megy! Rengeteg ember fogott, tett és adott össze, hogy meglegyen a pénz a világ legdrágább gyógyszerére, a Zolgensmára és a dubaji kezelésre Galló Tamás Dominiknak. A kisfiúnak, aki SMA-val született... Máris mutatjuk, hogy emlékszik vissza arra a gombnyomásra az SMA-s Tomika édesanyja, Anikó.

Megtörtént a sok száz milliós utalás, hamarosan indul az SMA-s Tomika szüleivel a dubaji kezelésre (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

„A mai napon felkerült az i-re a pont. Átutaltuk a Zolgensma és a kórházi vizsgálatok árát a dubaji kórháznak. Nem tudom elmondani Nektek, milyen érzés volt rányomni arra a gombra, még órákkal később is remegett a kezem. Azt viszont tudom, hogy lélekben mindannyian ott voltatok velem a bankban. El sem tudom mondani, mekkora hálát éreztem felétek, hogy végre megtörténik az, amiért évekig küzdöttünk. Amikor hazaértem, kitört belőlem a sírás, az öröm, a hála, a megkönnyebbülés könnyei. Köszönöm Nektek!”

– írta az édesanya Tomika Facebook-oldalán péntek este. Majd némi szívmelengető kulisszatitkot is elárult: kiderült, hogy segédkezett a bank a hatalmas pénzösszeg átutalásánál.

„Hálásan köszönjük a K&H Bank összes ügyintézőjének, akik az utolsó hetekben mindent megtettek értünk, figyelték az árfolyamokat, hogy minden a legjobban, a legjobbkor történjen. Hálásan köszönjük a banknak, hogy minden tranzakciós és egyéb díjat elengedett nekünk! Külön köszönöm Eszternek és Andinak, hogy végig mindenben szó szerint abban a pillanatban segítettek nekünk, amikor szükségünk volt rá, ma pedig végig mellettem voltak az utalásnál is, hogy minden rendben menjen.”

S hogy mi jön ezután? Nem titok:

„Most már tényleg nincs más hátra, mint bepakolni a bőröndöket és jövő héten elrepülni Dubajba. Tomika már napok óta érdeklődve böngészi a térképet, hogy merre és hova fogunk repülni. Hálásan köszönjük Nektek!”

– zárta szavait az SMA-s Tomika anyukája, Anikó.