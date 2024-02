Elképesztő átalakulás: így megy Dubajba az SMA-s Tomika

Teljes lázban ég az SMA-val diagnosztizált Galló Tamás Dominik, valamint anyukája, Anikó és apukája, Tamás – szerencsére nem vírus- vagy bakteriális fertőzéstől, hanem az izgatottságtól. Közösségi összefogással gyűlt össze a pénz a világ legdrágább gyógyszerére, a Zolgensmára, melytől a kisfiú gyógyulását várják. Ráadásul egy különleges lehetőség is szembejött a családdal: a gyógykezelést több tízmillió forinttal kedvezőbb áron biztosítják Dubajban Tomika számára, így minden szempontból nagy útra készülnek.

Közösségi összefogással gyűlt össze a sok százmillió forint az SMA-s Tomika gyógykezelésére (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Már nagyon készülünk a nagy útra. Bármelyik nap megérkezhet az email, hogy kész a vízumunk és utána foglalhatjuk a szállást és a repülőjegyeket is. A Dubai kórház szerződésben áll egy apartmanhotellel, így kedvezőbb áron kapjuk a szállást majd. A legnagyobb örömömre mosógép is van benne és egy pici konyha. Így biztosan sokkal könnyebb lesz kint.”

– írja Tomika Facebook-oldalán az édesanya, Anikó. A folytatásból pedig kiderül, nem csak lélekben, de fejben és testben is készülnek az útra. Tomika péládul elképesztő átalakuláson ment keresztül, friss fotó mutatja, hogy megy Dubajba.

„Már nagyon sok útleírást is olvastam Tomikának az országról, a szokásokról, a hagyományokról, hogy kicsit ismerkedjen a kultúrával. Ma pedig eljött barátnőm, hogy a frizuráját is a kinti meleg időjáráshoz alakítsuk, mert már nagyon hosszú volt Tomika haja. (...) Annyira jó, hogy itt tartunk! Hálásan köszönjük Nektek!”

– zárta sorait Tomika anyukája, aki soraihoz egy aktuális fotót is mellékelt a kisfiáról. Íme: