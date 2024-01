Új kihívással néz szembe az SMA-s Tomika anyukája, ömlenek a hozzászólások

Elképesztő véghajrában, közösségi összefogással 2023 karácsonya után összegyűlt a pénz Galó Tamás Dominik számára a világ legdrágább gyógyszerére. A 700 millió forintos összegnek köszönhetően a kisfiú Dubajban kapja meg a Zolgensma-kezelést, a közel-keleti helyszínen akciós áron várja Dominiket a beavatkozás. Igaz, az izgalommal teli készülődést beárnyékolta, hogy a család legnagyobb körültekintése és óvintézkedései ellenére előbb Tomika, majd a szülei is megbetegedtek. Ám a napokban végre jó hírek érkeztek!

Az SMA-s Tomika családja izgatottan készül a dubaji kezelésre (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Szerencsére már mindhárman jobban vagyunk, a fiúk teljesen, én még náthásan, de sokkal jobban. Így szerencsére jövő pénteken Tomika rendben megkaphatja majd a 21. és egyben utolsó Spinraza-kezelését, és utána lassan indulhatunk is! Így a mai napot azzal töltöttem, hogy jártam körbe a lakásban, és írtam a listát, hogy mit is kell vinnünk 3 hónapra. Szép kis lista jött össze, fogalmam sincs, hogy fog minden beférni”

– írja az édesanya. Anikó elárulta, Tomikával is alkudozott, hogy az új kedvence, Uszkár, a karácsonyra kapott 30 centis kistehén hadd maradjon itthon, de eddig Uszkár áll nyerésre...

„Így most szeretnék Tőletek utazási tippeket kérni, hogy lehet jól csomagolni? Ki mit visz magával egy repülőútra, ami nagyon hasznos? Mi az, ami Nektek hosszú utakon nagyon bevált? Minden tanácsot nagyon szépen köszönök!”

– olvasható Galó Tamás Dominik Facebook-csoportjának oldalán. A bejegyzéshez rengeteg hasznos hozzászólás érkezett. Ezekből mutatunk párat.

„Dubaj kicsit több mint 5 óra repülővel. Nem őrülten hosszú, de nem is rövid. A legjobb tippem felnőttnek és gyereknek: egy fullra feltöltött tablet játékokkal, filmekkel + tartalék töltők, ha nem Emiratesszel, hanem Wizz Airrel repültök (az Emiratesen vannak töltők, és filmeket is lehet nézni). Az ott-tartózkodásra: nem kell sok ruha, mert már februárban 25-30 fok van, később pedig kánikula. Viszont gondoljatok arra, hogy MINDENHOL ész nélkül hűtenek, úgyhogy egy-egy vékony pulcsi jó, ha van kéznél. Nem tudom, hogy ti intézitek-e a szállást vagy a kórház, ha ti, akkor olyan szállást válasszatok, ahol van mosógép (esetleg mosó-szárító gép), máris kevesebb cuccot kell vinni. Ha hotelben szálltok meg, lehet mosatni, csak az úgy drágább. Az elektromos dolgokhoz vigyetek átalakítót. Dubajban ugyanolyan csatlakozóaljzatok vannak, mint az Egyesült Királyságban, olyat válasszatok. Ha szeretnétek, tudok nektek küldeni egy párat, csak szóljatok. Egyelőre ennyi jutott eszembe, ha van még valami, megírom”

– írta Tomika egyik támogatója.

„Ruhákat tekerd fel, ne hajtogasd, kevesebb helyet foglalnak. Minden üres helyet használj ki, pl. cipőbe bele lehet tömködni a zoknikat. Zajszűrős fülhallgató, vagy legalább füldugó. Mindig van legalább 1 baba, kisgyerek, aki sírdogál, ez persze nem baj, csak órákon keresztül azért nem vicces. Kedvenc mesék tableten, telefonon, laptopon, amit amúgy is mindig végtelenített verzióban néz. (...)”

– olvasható egy másik hasznos tanácsokkal teli hozzászólásban.