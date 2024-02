Pikó András elnézi az illegális lakásbizniszt? Kitálalt Józsefváros polgármesterének korábbi szakértője

Eltitkolt adatokról, illegális lakásbizniszről, továbbalbérletesítésről és a józsefvárosiak kárára behozott hajléktalanokról beszélt a Hírnyolcnak Budaházy Gusztáv, aki bérlakásügyi szakértőként dolgozott Józsefváros önkormányzatának, azonban a „vagyonkezelői korrupciót látva hátat fordított” Pikó Andrásnak.

Budaházy Gusztáv több mint 20 éve foglalkozik Józsefváros bérlakáshelyzetével – Fotó: Ványi Ákos

Pikó András korábbi szakértője szerint a legalapvetőbb probléma a bérlakásprogrammal ma az, hogy a bérlakásoknak nincs megbízható nyilvántartása. Budaházy Gusztáv szerint szándékosan titkolja el az önkormányzat, hogy mennyi bérlakás van a kerületben, mert a lakásbiznisz ennek köszönhetően düböröghet. „Mondanak egy számot, ami teljesen ellenőrizhetetlen.”

A bérlakásállomány valóságos sarokszámainak közzététele nem tenné lehetővé a lakásokkal folytatott különféle üzelmeket, melyeknek csak egy része a továbbalbérletesítéssel folytatott szemfényvesztő „álbérlői projekt”. Egyébként éppen a megbízhatatlan önkormányzati nyilvántartás miatt nem lehet tudni azt sem pontosan, hogy mennyi bérlakásba tudnának most azonnal beköltözni bérlők (akik évek óta várnak lakásra), de becslésünk szerint ezer körül lehet ezeknek a száma

– mondta Pikó András egykori szakértője, aki hozzátette: „Ezek közül van, amelyik üresen áll, és vannak olyanok, amelyekben évek óta jogellenesen laknak. Vannak ugyanis bérlők, akik illegitim módon továbbalbérleteztetik a szociális bérlakásaikat. Van köztük nem egy, aki kábítószer-kereskedelemből tartja fenn magát, miközben Zuglóban él egy családi házban, és közben józsefvárosi bérlakását jogellenesen kiadja. A valódi »profik« akár több bérleményi jogot is bitorolnak egyenként. Ráadásul az illegális továbbalbérletesítés a mostani »vagyonkezelő« – mondjuk így – szemhunyásával működik, amire bizonyítékaim is vannak.”

Budaházy szerint ebben a bérházban tárolja egy felújított önkormányzati bérlakásban Pikó egyik szövetségese, egy MSZP-s önkormányzati képviselő a bútorait – Fotó: Ványi Ákos

Rászoruló helyett szocialista politikus használja bútorraktárnak a felújított bérlakást

Budaházy szerint csak jelen pillanatban több száz továbbalbérletesítés felett huny szemet az önkormányzat. „A nagyságrendet érzékeltetendő mondok egy példát: a Karácsony Sándor utca 22.-ben 27 lakás van, plusz két alagsori üzlethelyiség, és ebből különféle okok miatt 15 az, ami nem felel meg az érvényes lakásrendelet különféle előírásainak. Egyébként a felújítást követően eltüntette a számozást is a lakásokról a Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Nálunk például olyan alagsori lakás is van, ami szintén nem szerepelt a nyilvántartásban. Ezt mi a Magdolna Program során felújítottuk, és a mai napig lakható is lenne. De ahelyett, hogy odaadnák egy rászorulónak, egy szocialista képviselő tartja benne a bútorait.

„Visszavették a Fidesz által kirúgott korrupt vagyonkezelőt”

Sára Botond korábbi polgármester (Fidesz–KDNP) leváltotta az általuk »megörökölt« korrupt vagyonkezelőt. Azonban 2019-ben elvesztették a választást. Hivatalosan ezután lettem Pikó András bérlakásügyi szakértője, igaz, ő már 2018-ban felkért erre. A kampányuknak egyébként pont a korrupcióellenesség volt az egyik hangzatos eleme, éppen ezért ért hideg zuhanyként, amikor hamarosan kiderült: visszavették azt a vagyonkezelőt, akit éppen a korruptsága miatt tett lapátra a Fidesz. Kétség nem fért hozzá, hogy az a projekt, amit a kampányban meghirdettünk a lakosságnak, nem más, mint porhintés a bérlők szemébe, ezért megszakítottam az együttműködést Pikóékkal

– tájékoztatta a Hírnyolcat Budaházy Gusztáv, aki elmondása szerint korábbi főnökét, Pikó Andrást folyamatosan informálta azzal a céllal, hogy tegyék jobbá a helyzetet, de nem történt semmi.

Budaházy szerint Pikó András polgármester szándékosan valósította meg a házfelügyeleti rendszert – Fotó: Máté Krisztián

Pusztulnak a józsefvárosi, felújított bérlakások

Pikó András megígérte Budaházynak, hogy folytatni fogja a házfelügyeleti rendszer létrehozását, Budaházy szerint ez lehetett volna a megoldás a bérlakás-problémák rendezésére. Pikó azonban nem tartotta be ígéretét.

Egy jól működő házfelügyelői rendszert Kocsis Máté idejében egy közismert jogász segítségével már kidolgoztunk. Akkor el is fogadta ezt a képviselő-testület, azonban jöttek Pikóék, és az egészből nem lett semmi. Pedig 2019-ben Pikó Andrással megállapodtunk a házfelügyelet teljes körű megszervezésében, de úgy tűnik, ő ezt szándékosan nem biztosítja. Ezért eláznak a pincék és – többnyire a jövő-menő „álbérlők”. Előfordul, hogy a gyönyörűen rendbe hozott lakásokat – mivel látják, hogy lakatlan – feltörik és rombolják azok a hajléktalanok, akiket a Pikó András által felkarolt különféle szervezetek vonzanak a kerületbe. Volt már, hogy bejelentettünk ilyen esetet, de érdemi intézkedés nem történt

– mesélte Pikó korábbi munkatársa, aki hozzátette: „A kerületben működő, Pikó András által támogatott alapítványokról mindenki tudja, hogy az egész országból fogadnak be hajléktalanokat. Ezután Iványi Gáborék és más, magukat karitatívnak nevező szervezetek bejelentik őket a Dankó utcába, mint helyi lakost, innen számítva akár egy-két hónap alatt akár lakáshoz tudnak jutni. Ezek a józsefvárosiak kárára idehozott emberek sokszor követnek el bűncselekményeket is. Engem már fenyegettek meg torokátvágással, és tettlegesen is bántalmaztak a bérlakások körüli visszaélések megszellőztetése miatt, mely cselekményekről rendőrségi jegyzőkönyvek is tanúskodnak.”