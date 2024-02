Nagy nap érkezett el Mága Zoltán életében

50 éves lett Mága Zoltán

Lukács László, a Tankcsapda együttes alapítója és énekese ma ünnepli 56. életévét, míg Mága Zoltán hegedűművész az 50. szülinapját. Utóbbi a világ legrangosabb koncerttermeiben mutatja be a magyar zenei hagyományokat. Játékát a klasszikus zene, a népzene, a cigányzene, a popzene és egyéb irányzatok ötvözésével kialakított crossover stílusát világszerte elismerik. Művészi repertoárja a hagyományos cigány népzenétől a klasszikus darabokon át a dzsesszig, sőt a könnyűzenéig terjed. Pályafutásának első jelentős állomásaként a világhírű Rajkó Zenekar vezető prímásaként Európa szinte minden fővárosában, Amerikában és a Távol-Keleten egyaránt öregbítette szeretett hazája hírnevét. Később az általa alapított Budapest Gypsy Banddel bejárta a Föld másik felét, és sikeres koncerteket adott. 2000-től lép fel a magyar Moulin Rouge-ban, amelynek 2003-ig a népzenei vezetője is volt. Öt kontinensen, közel száz országban adott már koncertet, játszott királyoknak, államfőknek, egyházi főméltóságoknak és világsztároknak egyaránt. Többek között elbűvölte már játékával XVI. Benedek és Ferenc pápát, III. Károly brit királyt, VI. Mohammed marokkói királyt, II. Konstantin volt görög királyt, valamint Robert De Niro Oscar-díjas amerikai színművészt és Salma Hayeket is.

Mága Zoltán az újévi szuperkoncertjén. Fotó: Schumy Csaba dfp@dfp.hu +36309634813

Február 19. a Magyar Ápolók Napja

Kossuth Lajos 1849. április 16-án az összes tábori kórház főápolónőjének nevezte ki legfiatalabb húgát, Kossuth Zsuzsannát. Az akkori kormányzó tehát legfiatalabb húgára bízta a honvédsereg sebesültjeit, és az asszony habozás nélkül igent mondott a felkérésre. Kossuth Zsuzsanna munkájának eredményeként három hónap alatt 172 tábori kórház létesült az országban, amelyekben a korban megszokottnál korszerűbb módszereket alkalmaztak a sebesültek és betegek kezelésére-írja az origo.hu. Munkáját szerte az országban elismerték. „Ha valaki vánkoson piheni egészséges álmait megvédett hajlékában, vegye ki feje alól, és adja azoknak, kik sebben és nehéz szenvedésekben sínylődnek a haza megmentésének nehéz munkája után" – fogalmazta meg Kossuth Lajos húga, akinek szavait a Pesti Hírlap le is közölte. A világosi fegyverletétel után Brüsszelben, majd Amerikában telepedett le, ahol múltja miatt nagy köztiszteletnek örvendett. 1854. június 29-én halt meg, mindössze harminchét éves korában. A Magyar Országgyűlés 2014-ben február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésnek évfordulóját, a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította.

Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos legkisebb húga, az első főápolónő. Fotó: Origo.hu

Az egyik legnagyobb csillagász is ezen a napon született

Nikolausz Kopernikusz lengyel csillagász, a heliocentrikus világkép megalkotója 551 éve ugyancsak február 19-én látta meg a napvilágot. Ő volt az a csillagász, aki megalkotta az égitestek kopernikuszi rendszerét, kimondta, hogy a Föld a saját tengelye körül forog, a mozdulatlan Nap körül pedig éves mozgást végez. Ezt nevezzük heliocentrikus világképnek, ahol a Föld és a többi bolygó kering a Nap, a Hold pedig a Föld körül. Munkájával megalapozta Galilei, Kepler és Newton felfedezéseit, megindította a középkor végét is jelző tudományos forradalmat.

Levédették a hangírót

1878. február 19-én Edison végre megkapta a szabadalmi védelmet a fonográf (hangíró) nevű készülékre. A mai gramofon őse még abban az évben Európában is ismert lett, miután március 11-én Puskás Tivadar, Edison európai megbízottja bemutatta a Francia Tudományos Akadémián.

34 éve tették lehetővé a képek manipulálását

1990. február 19-én megjelent ugyanis a Photoshop. A program alapötlete két testvér, John és Thomas Knoll nevéhez fűződik. Kis érdekesség, hogy fotózásért rajongó édesapjuk volt az Apple II. számítógép egyik első tulajdonosa. 2007 áprilisától a testvérek által folyamatosan fejlesztett szoftver egyszerre két változatban (sima, illetve Extended) volt kapható. Az Extended verzió lehetőséget ad mozgóképek, animációk, valamint 3D-s képek rétegeinek szerkesztésére is. A 4.0-s változattól kezdve a Photoshop magyar nyelvű kezelőfelülettel is elérhető. Újabb érdekesség, hogy a Knoll testvérek a Photoshop nevet kizárólag munkanévnek szánták, arra számítva, hogy vevőjük úgyis átkereszteli a programot.

Nem lesz ma hideg

A koponyeg.hu előrejelzése szerint az ország nagy részén erősen felhős időre van kilátás hétfőn, de csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső, de nem a főváros környékén. Reggel 3, délután 10 fok körül alakulhat a hőmérséklet, Budapesten pedig 4-10 fok között lesznek a maximumok.