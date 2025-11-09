Orbán Viktor kijelentette: Magyarország energiaellátása kulcskérdés - Videó
Fontos dologról beszélt a miniszterelnök.
Ahogy arról beszámoltunk, pénteken Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján fontos megállapodások születtek, többek között energiaellátás kérdésében is. A miniszterelnök a közösségi oldalán most ennek kapcsán tett közzé egy videót.
Magyar-amerikai nukleáris együttműködés. Magyarország energiaellátása kulcskérdés
- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Íme a videó:
