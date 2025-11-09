RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország energiaellátása kulcskérdés - Videó

Fontos dologról beszélt a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 06:05
energiaellátás kulcskérdés biztonság Orbán Viktor

Ahogy arról beszámoltunk, pénteken Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján fontos megállapodások születtek, többek között energiaellátás kérdésében is. A miniszterelnök a közösségi oldalán most ennek kapcsán tett közzé egy videót.

Magyar-amerikai nukleáris együttműködés. Magyarország energiaellátása kulcskérdés

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Íme a videó:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu