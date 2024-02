Képeken az egykori Budapest, ahogy fotóművészek látták – Galéria!

A Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményének legfontosabb alkotásaiból nyílt kiállítás a városligeti Millennium Háza Neo Kortárs Művészeti Terében.

A tárlat képeit május 12-ig tudod megnézni. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A Mélység/élesség című tárlaton a legismertebb magyar vagy magyar származású fotográfusok – többek között André Kertész, Moholy-Nagy László, Brassaï, Martin Munkácsi, Robert Capa – művei mellett 19. századi fotográfusok, világhírű külföldi fotóművészek és kortárs alkotók munkáival is találkozhatsz.

Az 1881-ben megálmodott Nemzeti Fotóművészeti Múzeum jövőre a Városliget kapujában, az egykori Klösz-villában nyílik meg. Egykor itt lakott és dolgozott a magyar fotográfia egyik kiemelkedő alakja, Klösz György. Február 1-jén pedig megnyílt a leendő múzeum kistestvére a Millennium Házában. Ezzel végleg eldőlt, képzőművészeti alkotás-e a fotó.

Minden városnak megvan a saját arca, amelyet számos módon lehet rögzíteni. A most következő képsorok Budapest egy-egy részletét mutatják be a művész lencséjén keresztül.

Máté Olga, Duna-parti részlet az Erzsébet hídnál. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Máté Olga a 20. század első felének egyik legjelentősebb műtermi portréfotográfusaként ismert. Emellett úttörő volt az akt- és mozdulatfelvételek ábrázolásában. Pályája utolsó szakaszában nyitottságának és kísérletező kedvének köszönhetően újat alkotott a szabadtéri fotózás területén is.

Dulovits Jenő, Vonathajó a Parlament előtt című műve (j). Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Dulovits Jenő tanár, feltaláló és fotóművész a fény szerelmesének nevezte magát. A Művészi fényképezés című könyvében azt írta, hogy egy kellően lelkes fotóamatőr még akár a nagyvárosban is talál magának a tájképekkel rokon témákat. A Margit híd alatt áthaladó gőzhajót napjainkban már nem tudnánk így lefényképezni, mivel a Dunán is megszűnt a „balra hajts” közlekedés és a hajók a folyó jobb partjához közel eső részén közlekednek. A kép összhatásához az is hozzájárul, hogy Dulovits ennél a felvételnél a fényképezőgép objektívje elé egy saját találmányú, szabadalmaztatott, a mélységi élességet növelő előtétlencsét illesztett.

