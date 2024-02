"A tiltáspártiak vén marhák" - Parázs vitába keveredtek olvasóink az iskolai mobilhasználatról

Mondja ki a szülő, hogy suliba nem vihet telefont és ennyi

– így zárná rövidre az iskolai mobilhasználat szabályozását Csaba, akinek határozott véleménye van arról is, hogy kié a felelősség ez ügyben. Talán nem meglepetés, de egyértelműen a szülők és a tanárok azok, akik inkább tiltólistára tennék vagy szabályoznák az iskolai mobilozást.

Egyesek bármeddig elmennének, hogy kicsavarják a mobilt a diákok kezéből, mások szerint ez a szabadságjogaikat sértené Fotó: stockfour / Shutterstock

Van, aki meg sem állna a mobiloknál és egy huszárvágással korlátozná a tanulók öltözködését és hajviseletét, míg a tetoválások és a testékszerek esetében a teljes tiltás elvét alkalmazná. Judit határozottan tiltaná a diákok mobilozását a tanítási időben, de szerinte ez már eső után köpönyeg, mert

„Nem is kellett volna megengedni!”

Az osztálytermekbe Gabi sem engedné be az okostelefonokat, ugyanakkor a diákok érdekeit is szem előtt tartva a tanárokra is érvényesítené a szabályokat, így zárva ki, hogy némelyik pedagógus rossz példát mutasson.

Sokan elutasítják a vasszigort az amúgy szükségesnek tartott szabályozás kialakításánál. Ők bizonyos engedményekkel tennék elviselhetőbbé a mobilszabadság esetleges megszűnését. Ezek között akad rendhagyó javaslat is, mint amilyen László kommentje, aki a tantervet is megbolygatná és beiktatna egy lyukasórát az órarendekbe, amikor teljesen szabad lenne a mobilok használata. Sokan képviselik azt az álláspontot is, hogy használni nem engednék, de el sem vennék a készülékeket a gyerekektől, mert nagyobb biztonságérzetet adna, ha a tanórákon kívül kívül bármikor elérhetik őket. Mások mellett György is felvetette, hogy bármi is a döntés azt a pedagógusok a szülőkkel együtt hozzák meg!

A Ripost által megkérdezett gyermekpszichológus több olyan körülményre is felhívta a figyelmet, amit érdemes számításba venni. Szmolka Orsolya szerint „minden korlátozás ellenérzéseket vált ki, és a gyermekek valószínűleg megpróbálnak kiskapukat találni, hogy kibújjanak alóla.

Ők egy olyan világba érkeztek, ahol a mobiltelefon használat szinte természetes velejárója a hétköznapoknak. Életük egy jelentős részét az online térben töltik.

A szakember szerint ugyanakkor a mobilok háttérbe szorulása a szociális jelenlét erősödését hozná el és a közösség élet új kapui nyílnának meg új diákok számára.

Egészen érdekes, szinte filozófiai hangnemben fogalmazta meg a véleményét Vali, akinek kétségkívül igaza van, amikor azon sajnálkozik, hogy az emberek napjainkban már nem nagyon beszélgetnek egymással. Azoknak is van persze markáns véleménye, akik a szabad mobilhasználat szószólói. László szerint:

"A tiltáspártiak vén marhák, ezért menjenek vissza a középkorba, járjanak lovon, fűtsenek kályhával és világítsanak gyertyával, ha ilyen sötétek!"

Zoltán nevű olvasónk elgondolkodtató példával állt ki a mobilhasználat szabadságának védelmében. Azt írta, hogy