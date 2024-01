Ki nem találnád, mit csinált egy macska a pesterzsébeti áramszünet alatt

Meglepetés érte a pesterzsébeti lakosok egy részét január 6-án, szombaton este valamivel 10 óra után, amikor a XX. kerület egy részén teljesen elment az áram – ezzel együtt több házban a meleg víz és a fűtés is. A közösségi oldalak szinte pillanatok alatt felpezsdültek, és mindenki azt találgatta, mi lehet az oka a több háztömbnyi hosszúságú sötétségnek.

Pesterzsébet nagy részén kimaradt az áram (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A fórumokon egymást érték a kommentek, több XX. kerületi csoportban pedig azt is megírták, hogy a Határ út és a Baross utca környékén történhetett valami, ahol szirénázást hallottak és több tűzoltót is láttak. Lapunk több helyi lakossal is beszélt, akik közül ki a garázskapuval bajlódott, ki pedig a meleg vizet hiányolta:

Kimentem megnézni, hogy máshol is elment-e az áram, vagy csak nálunk. Amikor láttam, hogy mindenhol sötét van, megnyugodtam, hogy legalább nem csak nálunk van gond.

„Már hazafelé is gyanús volt, hogy több utcányira sötét van. Amikor aztán beértem a lakásba, már biztosan tudtam, hogy nem a biztosíték a ludas, mert nem működött semmi, amihez áram kell. A fűtés és a meleg víz sem, amik nagyon hiányoztak. Még szerencse, hogy reggelre helyreállt minden.”

Kevés ijesztőbb dolog van annál, mint amikor egyedül vagy otthon, áramszünet van, és a macska szeme visszaveri a telefon lámpáját. Szerencsére időben eszembe jutott, hogy van egy macskám.

„Épp a tv-t néztük, amikor elment az áram. Kialudtak a villanyok és a tv is. Már csak a karácsonyfa és a díszek világítottak, mert azok elemesek. Furcsa volt, de így legalább szépen búcsúztattuk el a karácsonyt.”

Bevallom, váratlanul ért az áramkimaradás, de legalább a fejlámpa múltkori előkészítése hasznosnak bizonyult. Csak remélni merem, hogy a sütőn vissza tudom állítani az időt.

Az áram kimaradásával járó kellemetlenségek vasárnap hajnalig tartottak. Addigra ugyanis orvosolták a problémát, amit a környéken élők szerint egy felrobbant trafó okozott.

Megkérdeztük a katasztrófavédelem munkatársait, akiktől megtudtuk, hogy este tíz óra után érkezett hozzájuk a bejelentés arról, hogy egy trafónál robbanásokat hallottak a lakók, az elektromos helyiségből pedig enyhe füst szivárgott.

A fővárosi hivatásos tűzoltók az áramszolgáltató kiérkezéséig biztosították a helyszínt, tűzoltói beavatkozásra nem került sor

– mondta dr. Kiss Ádám István, tűzoltó főhadnagy.