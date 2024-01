Ezt látnod kell: színjátszó felhők között tűnhet fel ez a csillaghalmaz az égen

Nem mindennapi látványban lesz része azoknak, akik szombaton az égre pillantanak, amikor már feljött a Hold. Noha erre a napra szép, derült időt jósolnak, az sem lenne tragédia, ha vékony felhők jelennének meg az égen, hiszen ekkor a Hold körül kialakuló, színjátszó felhők mellett jelenik majd meg a Fiastyúk.

Forrás: Stellarium

De mi is az a Fiastyúk? Egy hatalmas csillaghalmaz, amely az ókor óta ismert az emberiség előtt. Szabad szemmel is látható formája miatt már Homérosz írásaiban is megjelenik. Mi magyarok Fiastyúkként ismerjük. Más magyar nyelvterületen Szitáslukként is ismert. A svabhegyicsillagvizsgalo.hu azt írja, hogy a Fiastyúk egy csillagászati értelemben fiatal csillaghalmaz, úgynevezett nyílthalmaz. Fiatal alatt ez esetben 115 millió éves kort kell érteni. Ez nyilván nagyon hosszú idő, de ha hozzávesszük Napunk 5 milliárd éves korát, már értjük, miről is van szó.

A Fiastyúk szabad szemmel jól láthatóan hét közeli, közepesen fényes csillagból áll, illetve távcsővel szemlélve tucatnyi további, halványabb társ is előkerül. Összesen 500-ra teszik a tagok számát, melyek mind egyetlen közös gázfelhőből alakultak ki, s a csillagszületés korai fázisában vannak, egyébként távolodnak tőlünk. Jelenlegi, 443 fényévre becsült átlagos távolságuk lassacskán növekszik, természetesen nem emberi léptékben érzékelhető módon.

Vajon mennyire ritka látvány a Hold és a Fiastyúk együtt? Nos, legutóbb 2023-ban, április 22-én fotóztak ilyen együttállást, így nem számít annyira ritkának, ám gyönyörű látvány.