Halálos gázfelhő jelent meg egy uszodában, rengeteg óvodás került kórházba

Kétségbeesve kértek azonnali segítséget az olaszországi Bosco Chiesanuovában található Monti Lessini sportközpontba március 17-én, miután többen rosszul lettek.

Klórgáz-felhő jelent meg az uszodában / Fotó: Vigili del Fuoco

Tűzoltók, orvosok, rendőrök és még a katasztrófahelyzetekben tapasztalt nukleáris szakértők is segítettek a medence kiürítésében, miután elszabadult a klórgáz – számolt be róla a The Sun.

A tűzoltók NBCR (nukleáris, biológiai, vegyi és radiológiai) egységének szakértői is a helyszínre vonultak. A speciális egységet csak rendkívüli helyzetekben vetik be, így nagy lehetett a pánik.

A 25 mérgezés gyanújával kórházba vitt ember közül kilencen 3 és 6 év közötti óvodások, akik úszásoktatás miatt voltak az uszodában.



A helyi média szerint négy úszó súlyosan megsérült a klórgáz miatt, továbbá az uszoda vezetője is kórházba került.

A hatóságok úgy vélik, hogy a mérgezés akkor történt, amikor a dolgozók elszámolták a medence fertőtlenítéséhez szükséges klór mennyiségét. Ennek következtében a vízből mérgező felhő emelkedett fel.

A klórgázt a németek használták még fegyverként az első világháborúban, amelynek belélegzése halálos is lehet. Az áldozatok légszomjat, homályos látást, égő fájdalmat tapasztalhatnak az orrban, a szemekben és a torokban, valamint hólyagok jelenhetnek meg a bőrön.