Gazdik vigyázat! Ismét szöges kolbászokat szórtak szét a rosszakarók, most a Péterhalmi-erdőben

Egyre nagyobb körültekintésre van szüksége a budapesti kutyagazdiknak, ugyanis számos fővárosi helyszínről jelentenek mérgezéses eseteket. A felelős állattulajdonosok egymás figyelmét próbálják felhívni különböző Facebook-csoportokban arra, hogy hol található méreg, vagy épp szöges húsdarab, amit sétáltatás közben bármelyik gyanútlan kutyus megehet.

Az állatkínzók semmilyen módszertől nem riadnak vissza Fotó: Lightspruch / Shutterstock

Ismét a XVIII. kerületben próbálkoznak az állatkínzók

Legutóbb a Metropol számolt be arról, hogy fagyállós húsdarabot dobtak be egy Luca nevű kutyának Pestszentlőrincen, aki sajnos elpusztult a mérgezés utáni napokban. A kutyus gazdája szerint bárki is követte el a szörnyű tettet, az előre eltervezte és felmérte a terepet. A környéken élők szerint az sem kizárt, hogy betörési szándék állhat a mérgezések hátterében, ezért akarják a nagy testű házőrzőket bántani.

Most ismét egy XVIII. kerületi állatkínzási kísérletről adott hírt egy gazdi az egyik kerületi csoportban: a poszt szerint valaki szöges kolbászokat szórt szét a Péterhalmi-erdőben, ahol sokan szoktak kutyát sétáltatni. A fővárosi kutyás helyeken már többször is találtak a gazdik szöges kolbászt, ami egyértelműen a gyanútlan négylábúaknak lettek kikészítve, és komoly problémákat okozhatnak a kutyusoknak.

A gyanútlan gazdik a városban, sétáltatás közben is találkozhatnak patkányméreggel Fotó: Pixabay

Egyre több helyen probléma az állatmérgezés a városban

Ferencváros, Margitsziget, Óbuda és Kőbánya – csak néhány városrész azok közül, ahol az elmúlt hónapokban próbáltak kárt tenni a kutyusokban.

A X. kerületben a Harmat utca 156. alatt találtak patkánymérget, de ijesztő hírek érkeztek a IX. kerületből is. Kiderült, hogy az elmúlt hetekben több bejelentést is kaptak a helyi ebtulajdonosoktól, hogy több helyen is patkányméreggyanús anyagot találtak a közterületeken. Hasonló probléma ütötte fel a fejét Kispesten is, ahol a kiserdőben patkányméregnek kinéző porkupacokat szórtak szét ismeretlen tettesek.

Óbudán patkányméreg helyett fagyállóval átitatott, jutalomfalatoknak kinéző gombócokkal próbáltak kárt tenni az ember legjobb barátjában, a Margitszigeten pedig patkánymérget szórtak szét, amivel több ebet is sikerült megmérgezni. Ezenfelül Budán azokban a kerületekben, ahol sok diófa található, az elmúlt hetekben megnőtt a diómérgezéses esetek száma is.