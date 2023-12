Erre senki sem számított: így alakulnak szerdától az üzemanyagárak

Sokak számára mondhatni érzékeny téma, hogyan is alakul az üzemanyag ára a töltőállomásokon. Ez leginkább azért van, mert rengeteg autósnak kiemelten fontos, hogy mennyi pénzt kell a benzinkutakon hagynia, hiszen már pár forint is számít, főleg, ha valakinek nagyon sok a fogyasztása – éppen ezért figyelik olyan „feszülten” az árváltozásokat.

Illusztráció/Fotó: Török János/Délmagyarország

A Holtankoljak.hu most elárulta, hogyan is alakul december 20-tól, azaz szerdától az üzemanyag ára. Sokan természetesen árcsökkenésre számítanak, a legtöbben pedig egyenesen rettegnek a drasztikus drágulástól. Nos, most van egy elég jó hírünk, ami leginkább azért jó, mert nem igazán mondható rossznak.

Kiderült, hogy szerdától stagnál, vagyis nem változik az üzemanyag ára – a benzin, illetve a gázolaj literenkénti átlagára is ugyanannyi marad.

Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy a benzin literenkénti átlagára továbbra is 558 Ft lesz a töltőállomásokon, a gázolaj literenkénti átlagára pedig marad 583 forint – ennek pedig érdemes örülni, hiszen nem drágulásról van szó.

Azt még egyelőre nem lehet tudni, hogy péntektől hogyan alakul az üzemanyag ára, de szokás szerint mindenki az árcsökkenést reméli, és a drágulást félti, ahogy mindig.