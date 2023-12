Újabb veszélyes biciklisáv Budapesten, elképesztő fotók: „Jólvanazúgy” a Flóriánnál

Karácsony Gergelyék egyre elképesztőbb bicikliutakat hoznak létre fővárosszerte. Miközben azt hangoztatják, hogy nekik a kerékpárral közlekedők biztonsága a legfontosabb, a budapestiek lassan mindennap olyan új bicikliútba botlanak, amin éppenhogy veszélyesebb lett a kerékpározás.

Ezt így hogy? Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

„Jólvanazúgy” trehány megoldások a Flórián téren

Óbudán is egyre-másra festik fel a biciklisávokat, de a megvalósítása néhol egészen elképesztő. A legújabb munkát a Flórián téren végzik. Alapos tervezés helyett egyszerűen kikerül a bicikliút egy buszmegállót: egy tipikus „jólvanazúgy” megoldás...

Ez aztán a várostervezés! Hol a térkövön megy a bicikliút, hol a betonon, és kikerüli a buszmegállót... Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

Az, hogy az út rávezet a térkőre, még a legkisebb probléma a bicikliúton. Van, ahol borzasztó állapotban van a burkolat, ami kimondottan balesetveszélyes.

Buktatók az úton – Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

A kedvencünk a bicikliút kellős közepén egy aknafedél, ami lakattal volt lezárva. Nemcsak a lakatban bukhatnak fel a biciklisek, hanem a fedélből felálló két fémdarabban is. Némi iróniával fogalmazva azért megnyugtató, hogy odafigyelnek a biztonságra, hiszen raktak oda egy bóját...

Fő a biztonság... Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

Balesetveszélyes!

Egy még durvább baleset- és életveszélyes helyzetet is találtunk a „jólvanazúgy„ bicikliúton. A közlekedési lámpát is rosszul állították be, mert amikor zöldre vált és indulni akarnánk, akkor még bőven tart a keresztirányú forgalom, ami így életveszélyes. Ha egy biciklis bízik a lámpában, súlyosan megsérülhet. Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg lustaságból a többi lámpához nem akartak hozzányúlni, de ha ezt megteszik majd, akkor nyilván a többi lámpa idejét fogják csökkenteni, így dugósabbá válik majd a Flórián tér.

Az egészből az árad: ma semmilyen várostervezés nem folyik Budapesten, csak ötletszerűen, szakértelem nélkül fölfestenek egy biciklisávot, ahová eszükbe jut...

Zöld van, de ne menj, ha kedves az életed!... Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

Bicikliút a biciklisáv mellé

Hasonlóan élet- és balesetveszélybe sodorták a bicikliseket, akiket az autók közé vezettek az Árpád fejedelem útján, ahol egy nyugodt és biztonságos bicikliúttól 5 méterre húztak az út két oldalára biciklisávokat. Ez az út több pontján is problémákat okoz. A kivitelezés pedig hasonló volt a mostanihoz. Egymással ellentétes jelentésű közlekedési táblákat felejtettek kint, és az autóforgalomba vezették a bicikliutat.

Minden közlekedőre veszélyes – Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

De említhetnénk a Rákospalotán felfestett 5 méteres bicikliutat, ami kapcsán senki nem talál választ arra a kérdésre, hogy Miért?