Összeomlott a gazda: betörtek a tanyájára és illegálisan levágták a teheneit

Rob Jenkins farmjára kétszer is betörtek, amely során a bűnözők három állatot megöltek, és öt másikat megsebesítettek. Összesen két tehén pusztult el a mészárlás során, egy harmadikat pedig altatásba kellett helyezni súlyos sérülései miatt. A gazda úgy véli, hogy a tolvajok azért törtek be hozzá, mert el akarták adni állatainak a húsát a feketepiacon.

Szarvasmarhát mészároltak a betörők Fotó: Pexels

Jenkins családját (beleértve 13 éves fiát is), nagyon mélyen érintették a történtek:

Rettenetesen borzalmas így elveszteni egy háziállatot. Ez a megélhetésünk ráadásul. Tudom, hogy a húsukért etetjük és tenyésztjük őket, de mindig is igyekeztünk a lehető legjobb életet adni számukra, amíg éltek

– nyilatkozta az elkeseredett férfi.

A helyi rendőrség szerint ritka az ilyen betörés. Érdekesség, hogy ennél a gazdánál már nem is ez volt az első eset. Mindössze pár hónap telt el a két bűncselekmény között. A nyomozások során arra is fény derült, hogy egy, az ő farmjához közel lévő tanyán szintén ugyanígy járt egy gazda.

A támadás ráadásul nem csak a Jenkins család mindennapjait bolygatta fel, hanem az állataikét is:

Három, négy napba telt, mire az állatok megnyugodtak. Annyira rettegtek, hogy nem tudtuk őket megközelíteni sem.

A farmert az eszmei veszteségen felül nem kis anyagi veszteség is érte, mivel a sérült tanyasi állatokhoz orvost is kellett hívni, ami rendkívül sokba került, sőt az elhullott tehenek bevételétől is elesett. A nyomozók most arra várnak, hogy egy újabb esetleges ilyen betörés történjen, hogy azonnal lecsaphassanak az elkövetőkre – írja a Mirror.