Kommunizmus és időutazás – hátborzongató jövőt jósolt Baba Vanga

Az 1996-ban elhunyt Baba Vanga talán a második legismertebb médium Nostradamus után – írtuk korábban. A vak bolgár látnok több jövendölést is tett halála előtt, amelyeknek nagy része meg is valósult. A nő előre látta a szeptember 11-i tragédiát is, nemrég pedig a 2023-as jóslatának egy fontos jövendölése bizonyosodott be. Baba Vanga ugyanis az idei évre jósolta a „nagy muszlim háború” kitörését, és mondanunk sem kell, jelenleg is zajlik egy súlyos ezrek halálával járó vallási és etnikum alapú háború a Közel-Keleten. Ilyen előélet után ijesztő lehet, hogy Baba Vanga milyen dolgokat látott a 2024-es évre előre.

Kemény dolgokat jósolt Baba Vanga / Fotó: Bors

Baba Vanga 2024-es jóslatairól már írtunk korábban, mostanra azonban szörnyű részletek derültek ki. Mindeddig felsorolásszerűen volt ismeretes, hogy mit látott a jövőben az igazlátó bolgár asszony, a szakértők azonban részletes elemzést adtak, és megfejtették, egészen pontosan mire is kell számítanunk.

A balkáni Nostradamus előre látta, hogy ki fog törni a háború Ukrajna és Oroszország között, és azt is elárulta, hogy mi fog történni a fegyveres konfliktus közben. Elmondása szerint egy meg nem nevezhető nagy ország feltalál egy biológiai fegyvert, amellyel az egész világot rettegésben fogja tartani. Ez rengeteg szenvedést okoz, ugyanakkor több pusztító betegségre, így a rákra és az Alzheimer-kórra is találnak gyógyírt.

Újra jön a kommunizmus?

Baba Vanga szerint a szenvedés hosszú ideig elnyúlik majd. A háborúskodásnak nem lesz egyhamar vége, ami több láncreakciót is elindít. Látomásai szerint évtizedekig éhínség lesz és nyomor, 2076-ra pedig visszatér a kommunizmus. Arra azonban évszázadokat kell várni, hogy az ember képes legyen az időutazásra, ezt ugyanis 2304-re jövendölte meg.